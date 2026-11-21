Наказывать ребенка физически за ругань не стоит, даже если это подают как шуточную игру. Вместо этого родителям следует спокойно объяснять, почему в семье не употребляют нецензурные слова, и самим соблюдать это правило.

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Такой совет дал эксперт шоу "Супермама" Дмитрий Карпачев, комментируя выпуск, в котором женщина по имени Зина придумала воспитательную игру для своего четырехлетнего сына. Ее суть в том, что каждого, кто будет ругаться, нужно ущипнуть за кожу. За это Зину раскритиковали другие участницы шоу.

"Наказывать ребенка за нецензурную лексику щипками, даже в шутку и без сильного физического воздействия, не совсем правильно. Ребенок усваивает не то, что ругаться недопустимо, а то, что нежелательное поведение можно исправлять физическим воздействием. В четыре года ребенок лучше всего учится через спокойные объяснения и пример взрослых", – объяснил телеведущий.

Также эксперт посоветовал не уделять слишком много внимания тому, что ребенок ругается. "Не стоит делать из ругани большое событие, смеяться, пугать или уделять ей чрезмерное внимание. Иначе ребенок может понять, что это простой способ привлечь внимание взрослых", – добавил он.

Вместо этого Карпачов посоветовал сформулировать семейное правило не употреблять ругательства. И сделать его общим для всех – и для самого ребенка, и для тех, кто участвует в его воспитании.

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В беседе с Зиной эксперт сформулировал это так: "Лучше объяснять: "Есть люди, которые используют ругань, есть люди, которые ругань не используют. Я по отношению к тебе ругань не использую, поэтому прошу по отношению ко мне тоже не использовать".

Однако Зина отметила, что поначалу разговоры с мальчиком не помогали. На это эксперт ответил, что ребенок может не прислушиваться к матери, если не считает ее авторитетом. В частности, в этой семье он заметил, что большим авторитетом пользуется дедушка. "И лучше сосредоточиться на том, чтобы ваше слово имело для него вес, потому что сейчас вес для него имеет слово другого человека, тоже уважаемого, но не вас", – объяснил Карпачов.

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При этом саму игру со щипками эксперт назвал неудачным способом отучить ребенка ругаться. Его обеспокоило то, что в основе такого метода лежат физическое наказание и вмешательство в личное пространство ребенка.

Вместо этого Карпачов советует взрослым спокойно реагировать на нецензурные слова и объяснять, что они могут обидеть других. Например, можно сказать ребенку: "Я слышу, что ты сказал это слово. Оно может быть обидным. И в нашей семье мы так не говорим".

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