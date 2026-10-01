Профессора читают лекции для одного студента: в каких вузах Украины остро не хватает будущих учителей физики и химии. Видео
В Украине назревает кризис в области естественных наук. Так, в 2026 году на физические специальности было зачислено чуть более 520 первокурсников, на классическую химию и специально сть учитель химии – в общей сложности около 500 абитуриентов, а биологию и биохимию изучают 750 студентов.
В то же время по специальности "менеджмент" обучаются 20 тысяч первокурсников, а специальность "маркетинг" выбрали 8 тысяч абитуриентов, сообщили в эфире телемарафона Единые новости. В этом году Львовский национальный университет имени Франко зачислил 65 студентов на физические специальности и 53 – на химические, что стало самым большим набором за последние 5 лет.
В Украинский государственный университет имени Драгоманова на физику поступил один студент, на химию – ни одного, рассказал заместитель председателя приемной комиссии Тарас Олефиренко. По его словам, это грозит сокращением преподавательского состава. Ведь если в предыдущие годы удавалось сформировать группы хотя бы из 10 студентов, то сейчас профессора читают лекции для одного.
"Чтобы подготовить физика, требуются четыре года только бакалавриата, полтора года магистратуры, большой профессорско-преподавательский состав. Если не поступают, конечно, университеты вынуждены сокращаться, а потом эти люди уже... Если ты сократишь физика или химика, то в следующем году он может к тебе не прийти, потому что уже найдет себе работу в другом месте", – сказал Олефиренко.
Тернопольский национальный педагогический университет набрал 18 студентов на специальность "Среднее образование – химия" и 10 – на "Физику". Уманский национальный университет зачислил на первый курс 16 будущих учителей химии. К тому же выпускники классических физического и химического факультетов также могут пойти работать учителями. В 2026 году госзаказ по подготовке педагогов естественно-математического направления выполнили лишь на 65%, сообщили в Министерстве образования и науки.
"Учитывая, насколько плохо платят школьным учителям, значительное количество молодежи за последние 10–20 лет, которая потенциально могла бы пойти преподавать физику и химию в школе, просто ушло в сферу информационных технологий. В 2026 году государство дважды и довольно существенно повысило заработную плату учителей. За этот год в этом плане совсем не стыдно. Если бы так было каждый год, то, возможно, и проблемы уже не было бы", – подчеркнули в МОН.
Декан химического факультета ЛНУ Григорий Дмитрив рассказывает, что, получив химическое образование, можно выбрать множество профессий.
"Львиная доля поступивших – на классические химические специальности. Затем мы запустили новую образовательную программу "Контроль качества продукции, безопасность производства" и приняли пять студентов. Еще два студента поступили на программу "Химия в среднем образовании". Химия открывает очень широкие возможности: от разработки лекарств до высокоинтегративных материалов для промышленности. То же самое касается биоактивных материалов: косметология, пищевая промышленность, строительная отрасль, энергетика. Везде нужны химики", – сказал Дмитров.
В Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко зачислили 106 химиков. Однако с физикой ситуация в разы хуже, сообщил исполняющий обязанности ректора Валерий Копийка.
"Мы набрали почти в два раза меньше – где-то 66 человек. А до полномасштабной войны, в 2021 году было 198 человек. Ребята не понимают, кем они будут работать. Ладно, физика – это супер, физика интересная, астрономия. Но что в итоге? С химиками все понятно: фармацевтика, биология, там все четко, понятно. Они понимают, куда пойдут, их возьмут на работу. А с физиками что? Ядерная физика в мире, ядерная энергетика сокращается, атомные электростанции закрываются", – сказал Копейка.
Кроме того, сокращается государственный заказ на некоторые специальности. Так, в 2024 году на прикладную физику и наноматериалы было 46 государственных мест, в этом году – 16, а зачислено всего 18, двое из которых поступили на контракт.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что нехватка учителей в школах Украины становится все более острой. В Украине наблюдается нехватка учителей физики и химии
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!