''Проведите ''День левой пятки поэта Пупенко''. Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Иллюстрация: многоквартирный домУкраинцам отказывают в аренде квартир по распространенной причине: чего хотят владельцыГороскоп на пятницу, 13 ноября: кому стоит завершить дела до выходныхГороскоп на пятницу, 13 ноября: кому стоит завершить дела до выходныхФридрих Мерц"Большая пятерка": Мерц назвал страны, которые могут представлять Европу на переговорах по войне в Украине"Рекордная атака дронов": в Москве снова закрыли все аэропорты"Рекордная атака дронов": в Москве снова закрыли все аэропортыХегсет наградил солдата, который сделал ему замечание у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. ВидеоХегсет наградил солдата, который сделал ему замечание у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. ВидеоВ Ровно российский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие: все подробности. ФотоВ Ровно российский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие: все подробности. ФотоКак выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-хКак выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-хУкраинские дроны атаковали Волгоградский НПЗ: на территории промзоны вспыхнул пожар. ФотоУкраинские дроны атаковали Волгоградский НПЗ: на территории промзоны вспыхнул пожар. ФотоКелин ДжорджескуРуководил организованной преступной группой: в Румынии экс-кандидату в президенты Джорджеску предъявили обвинениеЗамена "Мавикам": дроны украинского производства с улучшенными характеристиками прошли тестированиеЗамена "Мавикам": дроны украинского производства с улучшенными характеристиками прошли тестирование
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
795
"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы
Иллюстративное изображение. Учителя назвали причины увольнения

Украинские учителя рассказали, почему они увольняются из школы. Среди причин педагоги назвали странные отчеты, выговоры, ведение документации или сертификацию.

Дискуссию среди учителей вызвала пользовательница сети Threads с ником yulka_cubylka. Она в посте спросила, из-за чего педагоги больше всего хотят уволиться из школы или уже сделали это по какой-то причине.

''Проведите ''День левой пятки поэта Пупенко''. Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы

Почему учителя увольняются из школы. Источник: Скриншот

"Учителя начальных классов, напишите, из-за чего вы больше всего хотите уволиться? (или уже это сделали)", – написала женщина, а к обсуждению присоединились и педагоги других дисциплин.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
1,1 т.
"На часах 23:18, мы учим геометрию": украинская мама поделилась криком души из-за расходов на репетиторов, но нарвалась на критику
1,1 т.
"На часах 23:18, мы учим геометрию": украинская мама поделилась криком души из-за расходов на репетиторов, но нарвалась на критику
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
315
"[Ша-і]-контент" или "[ші]-контент"? Репетитор украинского языка объяснила, как правильно произносить
315
"[Ша-і]-контент" или "[ші]-контент"? Репетитор украинского языка объяснила, как правильно произносить
Елена БылимЕлена Былим
138
Где снежинка? Головоломка для самых внимательных
138
Где снежинка? Головоломка для самых внимательных

Наибольшее количество лайков получил комментарий учительницы, рассказавшей, что в школе приходится проводить праздники, приуроченные к странным событиям, семинары и предоставлять фотоотчеты. Кроме того, много нареканий было на бюрократию.

''Проведите ''День левой пятки поэта Пупенко''. Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы

Учителя назвали причины увольнения из школы. Источник: Скриншот

"У нас как-то потребовали отчет по питанию отдельно девочек и мальчиков. Зачем? Им будут составлять отдельные меню? Никто ничего не знает, но указания отдела образования не обсуждаются".

''Проведите ''День левой пятки поэта Пупенко''. Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы

Педагоги рассказали, почему увольняются из школы. Источник: Скриншот

"Забыли подать фотоотчет о планетарии – выговор".

''Проведите ''День левой пятки поэта Пупенко''. Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы

Причина увольнения учителей. Источник: Скриншот

"Еще не уволилась, но уже достали эта документация и сертификаты".

''Проведите ''День левой пятки поэта Пупенко''. Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы

Почему педагоги уходят из школы. Источник: Скриншот

"Из-за руководства. Доведу свой класс до конца семестра и уволюсь. Дети и родители замечательные, очень жаль их оставлять. А вот с руководителями, мягко говоря, "треш"".

''Проведите ''День левой пятки поэта Пупенко''. Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы

Учителя рассказали, почему увольняются из школы. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница поделилась криком души из-за усталости педагогов.

Похожие темы
Образование в УкраинеУкраинашколаучитель
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!