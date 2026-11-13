''Проведите ''День левой пятки поэта Пупенко''. Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы

Украинские учителя рассказали, почему они увольняются из школы. Среди причин педагоги назвали странные отчеты, выговоры, ведение документации или сертификацию.

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Дискуссию среди учителей вызвала пользовательница сети Threads с ником yulka_cubylka. Она в посте спросила, из-за чего педагоги больше всего хотят уволиться из школы или уже сделали это по какой-то причине.

"Учителя начальных классов, напишите, из-за чего вы больше всего хотите уволиться? (или уже это сделали)", – написала женщина, а к обсуждению присоединились и педагоги других дисциплин.

Наибольшее количество лайков получил комментарий учительницы, рассказавшей, что в школе приходится проводить праздники, приуроченные к странным событиям, семинары и предоставлять фотоотчеты. Кроме того, много нареканий было на бюрократию.

"У нас как-то потребовали отчет по питанию отдельно девочек и мальчиков. Зачем? Им будут составлять отдельные меню? Никто ничего не знает, но указания отдела образования не обсуждаются".

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"Забыли подать фотоотчет о планетарии – выговор".

"Еще не уволилась, но уже достали эта документация и сертификаты".

Главные истории дня

"Из-за руководства. Доведу свой класс до конца семестра и уволюсь. Дети и родители замечательные, очень жаль их оставлять. А вот с руководителями, мягко говоря, "треш"".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница поделилась криком души из-за усталости педагогов.