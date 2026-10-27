Пройдаков прослезился, а Астафьева сказала: ''Встал и вышел!'' Как прошел Радиодиктант 2026: фото из самых необычных уголков мира

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия ударила по Киеву баллистикой, есть погибший и раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоРоссия ударила по Киеву баллистикой, есть погибший и раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоОльга Сумская назвала имя актера, с которым могла бы согласиться на откровенные съемки в кино: он младше на 24 годаОльга Сумская назвала имя актера, с которым могла бы согласиться на откровенные съемки в кино: он младше на 24 годаИллюстрация — Петер Мадяр и Роберт ФицоНовый кредит Украине расколол ЕС: какие страны отказались давать деньги и чем это грозитЖенщина держит в руках банковскую карту и смартфон. Иллюстративное изображение"Вынесешь мусор – дам сотню": monobank запустил новую необычную функцию для родителей и детей"Нужна деэскалация": Стубб и Стере провели переговоры с Путиным по Украине и позвонили Зеленскому. Все подробности"Нужна деэскалация": Стубб и Стере провели переговоры с Путиным по Украине и позвонили Зеленскому. Все подробностиУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. ФотоУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. ФотоГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныИзменят ли в Украине мобилизационный возраст: нардеп дал объяснениеИзменят ли в Украине мобилизационный возраст: нардеп дал объяснениеТрамп-младший ездил на охоту в Монголию с российским бизнесменом: всплыли скандальные подробностиТрамп-младший ездил на охоту в Монголию с российским бизнесменом: всплыли скандальные подробностиКремль пытается сломить украинцев не только обстрелами, но и соцсетями: Ступак сообщил подробностиКремль пытается сломить украинцев не только обстрелами, но и соцсетями: Ступак сообщил подробности

Пройдаков прослезился, а Астафьева сказала: "Встал и вышел!" Как прошел Радиодиктант 2026: фото из самых необычных уголков мира

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
75
Пройдаков прослезился, а Астафьева сказала: "Встал и вышел!" Как прошел Радиодиктант 2026: фото из самых необычных уголков мира
Как прошел Радиодиктант 2026. Источник: Скриншоты из видео/ Коллаж OBOZ.UA

Завершился 27-й Радиодиктант национального единства , текст которого в этом году получил название "Письмо, которое не заканчивается". Автором текста стал писатель и ветеран Артур Дронь, а прочитал его в этом году впервые дуэт: учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтерка Даша Астафьева.

После чтения последнего предложения ведущие в эфире Суспільного поделились впечатлениями от участия в Радиодиктанте. Так, Астафьева обратилась к своим хейтерам, процитировав строку из песни "Учительница", которую она исполняет вместе с группой "Курган & Agregat". Она сказала: "Встал и вышел!". Артуру Пройдакову было трудно сдержать эмоции, и он посоветовал украинцам написать сообщения своим родным, а сам после эфира позвонит своей жене. Педагог рекомендовал всем еще раз переслушать текст, ведь он имеет много смыслов.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
2,1 т.
Радиодиктант 2026: видео чтения текста "Письмо, которое не заканчивается"
2,1 т.
Радиодиктант 2026: видео чтения текста "Письмо, которое не заканчивается"
Елена БылимЕлена Былим
1,6 т.
Кто жена? Головоломка для самых внимательных
1,6 т.
Кто жена? Головоломка для самых внимательных
Наталия СавченкоНаталия Савченко
933
"Эту еду часто переоценивают". Нутрициолог Майя Боровик – о "полезном зефире", мифах о McDonald’s и пяти продуктах, которые всегда нужно иметь дома
933
"Эту еду часто переоценивают". Нутрициолог Майя Боровик – о "полезном зефире", мифах о McDonald’s и пяти продуктах, которые всегда нужно иметь дома

"Очень хочется, чтобы вы еще раз внимательно прочитали этот текст, не пытаясь поспеть за чтецами. Мне кажется, в этом тексте очень много смыслов. Каждый может воспринять их на своем уровне: лично, в более широком смысле. Перечитайте этот текст и, мне кажется, очень важно после этого диктанта позвонить, написать своим близким, родным, друзьям – где бы они ни находились, потому что о многом хочется поговорить. Я точно позвоню своей жене", – сказал Пройдаков.

Флешмоб объединил миллионы украинцев по всему миру, которые подключались к трансляции из подземных укрытий, книжных магазинов со сгоревшими в результате российских атак книгами и антарктических ледников. Диктант звучал на Южном полюсе: команда 31-й украинской антарктической экспедиции написала его вместе со всеми участниками. К акции присоединились и украинцы в Канаде, Швеции, Польше, Турции, Вьетнаме, Люксембурге и других странах.

Пройдаков прослезился, а Астафьева сказала: ''Встал и вышел!'' Как прошел Радиодиктант 2026: фото из самых необычных уголков мира

Радиодиктант пишут в Антарктиде. Источник: Скриншот видео

Пройдаков прослезился, а Астафьева сказала: ''Встал и вышел!'' Как прошел Радиодиктант 2026: фото из самых необычных уголков мира

Украинцы в Швеции приняли участие в Радиодиктанте. Источник: Скриншот видео

В Радиодиктанте также приняли участие военнослужащие-пограничники, среди которых были и те, кто находился в российском плену и получил ранения во время боевых заданий. Все они были впечатлены текстом и после его прочтения написали своим родным.

Пройдаков прослезился, а Астафьева сказала: ''Встал и вышел!'' Как прошел Радиодиктант 2026: фото из самых необычных уголков мира

Военнослужащие-пограничники в Одесской области, кто-то из них был в плену. Источник: Скриншот видео

Среди участников также можно было увидеть известного военного Александра Терена, шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко, певицу Викторию Лелеку, министра культуры Украины Татьяну Бережную, телеведущего Константина Грубича. Об участии также сообщили фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, писательница Катя Бльостка, певица alyona alyona, сотрудники Днепровской ГЭС, расположенной недалеко от линии фронта и еще много-много других.

Пройдаков прослезился, а Астафьева сказала: ''Встал и вышел!'' Как прошел Радиодиктант 2026: фото из самых необычных уголков мира

Министр культуры Украины Татьяна Бережная. Источник: Скриншот видео

В этом году во всеукраинском флешмобе вновь приняла участие рекордсменка по количеству написанных радиодиктантов – Христина Гоянюк.

Пройдаков прослезился, а Астафьева сказала: ''Встал и вышел!'' Как прошел Радиодиктант 2026: фото из самых необычных уголков мира

Христина Гоянюк пишет Радиодиктант 2026. Источник: Скриншот видео

В прошлом году она была возмущена текстом, назвав его "дурацким и плохо прочитанным". Женщина сделала две ошибки в диктанте под названием "Надо жить". Гоянюк участвовала во всех диктантах национального единства и лишь семь раз допускала ошибки. А в 2023–2024 годах она становилась победительницей всеукраинского флешмоба. По профессии рекордсменка – врач-бактериолог.

К Радиодиктанту также присоединились маленькие украинцы из укрытия детской больницы "Охматдет".

Пройдаков прослезился, а Астафьева сказала: ''Встал и вышел!'' Как прошел Радиодиктант 2026: фото из самых необычных уголков мира

В Охматдете написали Радиодиктант. Источник: Скриншот видео

Пройдаков прослезился, а Астафьева сказала: ''Встал и вышел!'' Как прошел Радиодиктант 2026: фото из самых необычных уголков мира

Как Россия пытается уничтожить украинское слово. Источник: Скриншот видео

Пройдаков прослезился, а Астафьева сказала: ''Встал и вышел!'' Как прошел Радиодиктант 2026: фото из самых необычных уголков мира

Книжный магазин со сгоревшими книгами. Источник: Скриншот видео

Куда отправлять свой текст Радиодиктанта

  • отправить текст Радиодиктанта бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле стояла дата не позднее 28 октября;
  • сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес [email protected].

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы раскритиковали Радиодиктант 2025 и вспомнили Don't push the horses.

Похожие темы
Образование в УкраинеРадиодиктант национального единстваУкраинаДаша АстафьеваДаша АстафьеваАртур ПройдаковАртур ПройдаковАртур ДроньАртур Дронь
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!