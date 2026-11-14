''Пʼять Іллей'' или ''пʼять Іллів''? Как правильно употреблять имя во множественном числе на украинском

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТрамп встретится с Путиным и Си Цзиньпином: NYP назвала дату, место и тему обсужденияТрамп встретится с Путиным и Си Цзиньпином: NYP назвала дату, место и тему обсуждения"Был жесткий разговор": Зеленский упрекнул тех, кто скрывает ситуацию со светом на местах"Был жесткий разговор": Зеленский упрекнул тех, кто скрывает ситуацию со светом на местахИллюстрация: гривневые купюры и монеты, выплаты, финансовая помощьВ Украине проведут масштабный перерасчет пенсий: кому и как повысятЛе Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским из-за "проблемы, всколыхнувшей Европу"Ле Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским из-за "проблемы, всколыхнувшей Европу"В США останавливали вылеты самолетов: катастрофическая ситуация могла быть связана с ИИВ США останавливали вылеты самолетов: катастрофическая ситуация могла быть связана с ИИЖдать ли сильных морозов этой зимой? Метеоролог дала прогноз для УкраиныЖдать ли сильных морозов этой зимой? Метеоролог дала прогноз для УкраиныМожет ли ТЦК забрать с блокпоста, если в Резерв+ нет данных о ВЛК: объяснениеМожет ли ТЦК забрать с блокпоста, если в Резерв+ нет данных о ВЛК: объяснение"Абсолютно возмутительно": в Финляндии ответили на требование РФ о ее выходе из НАТО"Абсолютно возмутительно": в Финляндии ответили на требование РФ о ее выходе из НАТОПольша пока не будет выделять деньги на закупку оружия для Украины: в чем причинаПольша пока не будет выделять деньги на закупку оружия для Украины: в чем причина
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Пʼять Іллей" или "пʼять Іллів"? Как правильно употреблять имя во множественном числе на украинском

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
18
"Пʼять Іллей" или "пʼять Іллів"? Как правильно употреблять имя во множественном числе на украинском
Представьте, что каждого из этих парней зовут Илья. Источник: Pexels

Представьте, что в вашем коллективе (на работе, в университете, в школе, в спортзале, в кружке и т. д.) собралось целых пятеро мужчин по имени Илья. Как вы расскажете об этом факте на украинском языке?

Этот вопрос не давал покоя пользовательнице Threads под ником @dd.rina. Поэтому она спросила в соцсети: "Если "Ілля" – один, то как сказать, что их пять? Іллів? Ільов?". В ответ ей в шутку написали: "5 Іллів замовили 5 шаурмів". А вот OBOZ.UA решил всерьез разобраться, как же на самом деле будет правильно.

''Пʼять Іллей'' или ''пʼять Іллів''? Как правильно употреблять имя во множественном числе на украинском

Пользовательница Threads спросила, как образовывать родительный падеж множественного числа от имени Илья. Источник: Скриншот

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
1,9 т.
Меньше половины школьников общаются на украинском языке на переменах: результаты исследования
1,9 т.
Меньше половины школьников общаются на украинском языке на переменах: результаты исследования
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
849
Осенний рецепт для детей: пышные оладьи с тыквой и корицей
849
Осенний рецепт для детей: пышные оладьи с тыквой и корицей
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
8,6 т.
"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы
8,6 т.
"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы

А здесь все довольно просто: имя Илья в родительном падеже множественного числа имеет такое же окончание, как и большинство существительных мужского рода в этой форме – это окончание -ів. Его мы используем и в твердой группе (вітрів, морів, татів, котів, будинків, черевиків), и в мягкой (днів, країв, бійців, суддів, велетнів), и даже в смешанной (слухачів, дощів, вантажів, товаришів, теслярів, бджолярів). Окончание также может быть нулевым (чобіт, кілограм, татар, собак) или -ей (коней, гостей, грошей), но это не наш случай. То есть о пятерых мужчинах по имени Илья мы говорим "п’ять Іллів".

''Пʼять Іллей'' или ''пʼять Іллів''? Как правильно употреблять имя во множественном числе на украинском

Склонение имени Илья. Источник: Скриншот

А что касается шаурмы, то это точно была шутка. Слово "шаурма" относится к неисчисляемым существительным, а значит, не имеет формы множественного числа. Поэтому правильно было бы построить это предложение так: "П’ять Іллів замовили 5 порцій / згортків / штук / одиниць шаурми".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно образовывать на украинском языке отчество от имени Игорь.

Похожие темы
Правописание Украиныукраинский язык
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!