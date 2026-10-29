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"Письмо, котрому ниє кунця". Сеть рассмешила версия Радиодиктанта на закарпатском говоре

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
75
"Письмо, котрому ниє кунця". Сеть рассмешила версия Радиодиктанта на закарпатском говоре
Радиодиктант-2026 "перевели" на закарпатский диалект. Получилось очень весело. Источник: Global Images Ukraine

В прошлом году Радиодиктант национального единства удивил участников появлением нескольких диалектных слов, которые писательница Евгения Кузнецова вставила в свой текст. Тогда это вдохновило пользователей соцсетей "перевести" ее слова на разные диалекты и даже жаргоны. В этом году история повторилась.

Журналистка из Закарпатья Марина Алдон решила переписать текст Артура Дроня "Письмо, которое не заканчивается" на местном говоре. В ее исполнении текст получил название "Письмо, котрому ниє кунця" и местами он вообще не похож на оригинал. Свой вариант Алдон опубликовала в Facebook.

''Письмо, котрому ниє кунця''. Сеть рассмешила версия Радиодиктанта на закарпатском говоре

Текст Радиодиктанта-2026, если бы он был написан на закарпатском диалекте. Источник: Скриншот

"То тоже про читаву любовь. Может, даже про майчитаву", – говорится в "переведенном" тексте диктанта. "Ми ся встрітиме навкурці усім правилам. Вір ми читаво! Коли бисіда ся не пуддає часови й пространствови, то й есе письмо ся не кончит ніґде і ніґда", – содержит он и такие слова

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''Письмо, котрому ниє кунця''. Сеть рассмешила версия Радиодиктанта на закарпатском говоре

Комментаторов очень повеселил этот вариант, хотя не все поняли, что в нем написано. Источник: Скриншот

Комментаторы признавались, что их повеселила такая версия текста Артура Дроня. Хотя некоторые и шутили, что в таком виде текст "Азаров диктовал, а Янукович писал", имея в виду бывших премьер-министра и президента Украины.

''Письмо, котрому ниє кунця''. Сеть рассмешила версия Радиодиктанта на закарпатском говоре

Закарпатцы шутили, что они могут понять всех в Украине, а их – никто. Источник: Скриншот

Сами закарпатцы признавались, что им нравится видеть текст Радиодиктанта, написанный словами, свойственными их региону, хотя некоторые признавались, что узнали не все. А вот жители соседней Буковины радовались, что тоже узнали кое-что из использованной лексики.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный текст Радиодиктанта национального единства 2026. В этом году его читали волонтер и общественный деятель Даша Астафьева и учитель украинского языка Артур Пройдаков.

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