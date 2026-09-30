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Радиодиктант 2026: когда состоится, кто автор и где слушать

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
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Радиодиктант 2026: когда состоится, кто автор и где слушать
Участники Радиодиктанта 2025
Источник: NurPhoto

Всеукраинский радиодиктант национального единства 2026 состоится во вторник, 27 октября, и будет традиционно приурочен к Дню украинской письменности и языка. Проведение акции подтвердила команда "Суспільного мовлення", которая отвечает за ее организацию.

О том, каким должен быть радиодиктант, рассказало издание "Суспильне. Культура". Ежегодно перед днем его проведения широко обсуждаются имена двух человек – автора текста и диктора, который будет его зачитывать. Пока что их решили сохранить в тайне. Этотсекрет раскроют позже в эфире Украинского радио.

Впрочем, уже известно, что трансляция радиодиктанта будет проходить на всех ключевых площадках "Суспильного". Послушать его можно будет через следующие медиа:

Украинское радио и Радио Культура;

YouTube-канал "Украинского радио";

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телеканал, сайт и YouTube-канал "Суспильне Культура";

приложения suspilne.radio и "Дія".

"Сейчас все происходит чрезвычайно быстро: новости стремительно сменяют друг друга, а события почти мгновенно теряют актуальность. На этом фоне Радиодиктант для многих людей остается постоянной величиной, традицией, которая помогает чувствовать принадлежность к большой украинской семье, где бы мы ни находились", – так описал суть акции член правления Общественного вещания Дмитрий Хоркин.

Радиодиктант национального единства был учрежден в 2000 году командой Украинского радио. В прошлом году автором диктанта под названием "Треба жити!" выступила писательница Евгения Кузнецова, а прочитала его народная артистка Украины Наталья Сумская. Годом ранее текст написала Оксана Забужко, а диктором стал военнослужащий и поэт Павел Вышебаба. Среди авторов радиодиктанта также были Екатерина Калитко, Ирина Цилык, Юрий Андрухович, Иван Малкович, а читали его Алексей Гнатковский, Ада Роговцева, Римма Зюбина, Александр Авраменко.

Ежегодно текст для радиодиктанта пишут специально, чтобы участники не смогли найти его в книгах и сдать на проверку нечестно написанную работу. Кстати, в 2025 году в адрес организаторов поступило более 11 200 работ. Большинство из них участники подали в электронном виде, но были и работы, присланные обычной почтой. Причем часть бумажных писем поступила от участников из Италии, США и Бельгии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько человек написали радиодиктант 2025 без единой ошибки.

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