Радиодиктант 2026. Объявлены автор и чтецы текста, среди них – Даша Астафьева

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояИллюстрация — санкции против РоссииЕС нанес России самый мощный санкционный удар: что вошло в 22-й пакетВ Кремле впервые прокомментировали ситуацию с "новой любовницей Путина" в фигурном катанииВ Кремле впервые прокомментировали ситуацию с "новой любовницей Путина" в фигурном катанииОккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболуОккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболуРоссия вновь нанесла удар по Киеву: повреждения зафиксированы в шести районах, есть пострадавшие. Все подробности и фотоРоссия вновь нанесла удар по Киеву: повреждения зафиксированы в шести районах, есть пострадавшие. Все подробности и фото"Человек-паук" Тоби Магуайр поженил свою бывшую с сыном миллиардера, который моложе ее на 14 лет: на свадьбе собралась голливудская элита"Человек-паук" Тоби Магуайр поженил свою бывшую с сыном миллиардера, который моложе ее на 14 лет: на свадьбе собралась голливудская элитаЗвезда хора "Гомин" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. ФотоЗвезда хора "Гомин" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. ФотоКаллас ответила на призыв Трампа по поводу выборов в УкраинеКаллас ответила на призыв Трампа по поводу выборов в Украине"Я видела страх в глазах мамы и своего ребенка": жительница Мариуполя Екатерина Колмыкова рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова"Я видела страх в глазах мамы и своего ребенка": жительница Мариуполя Екатерина Колмыкова рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова"Бездарности годами делили страну". Феликс Редька, которого "отменили" в трех украинских городах, анонсировал "разоблачение" звезд-псевдопатриотов"Бездарности годами делили страну". Феликс Редька, которого "отменили" в трех украинских городах, анонсировал "разоблачение" звезд-псевдопатриотов

Радиодиктант 2026. Объявлены автор и чтецы текста, среди них – Даша Астафьева

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read3 мин
icon 471
Радиодиктант 2026. Объявлены автор и чтецы текста, среди них – Даша Астафьева
Стало известно, кто будет читать радиодиктант 2026 года. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Автором текста "Радиодиктанта национального единства 2026" стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Читать его будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Об этом в прямом эфире Украинского радио объявила Юлия Шелудько, координаторка радиодиктанта и продюсерка Украинского радио. 27-й Радиодиктант прозвучит в День украинской письменности и языка – 27 октября. В этом году впервые его будут читать в дуэте.

"Дуэтное чтение радиодиктанта – это нечто новое для нашей аудитории и для нас самих. Это своего рода эксперимент, которым мы надеемся удовлетворить запрос слушателей, ориентированных на яркую медийную личность, и тех, кто ждал педагога-чтеца. Жизнь стремительна, поэтому мы хотели бы внести новшества. Дуэт – одно из них. Мы осознаем риски, однако с точки зрения драматургии проекта это оригинально и интересно", – рассказала Шелудько.

Читайте также
Алина МилсентАлина Милсент
icon 1,3 т.
Где спрятали книгу? Головоломка на внимательность
icon 1,3 т.
Где спрятали книгу? Головоломка на внимательность
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 765
"Это опасный прецедент": министру образования объяснили, в чем проблема с увольнением преподавателя в Измаиле
icon 765
"Это опасный прецедент": министру образования объяснили, в чем проблема с увольнением преподавателя в Измаиле
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 427
Не в 3 года: нейробиолог назвал возраст, когда ребенку лучше всего пойти в детский сад
icon 427
Не в 3 года: нейробиолог назвал возраст, когда ребенку лучше всего пойти в детский сад

Что известно об авторе текста

Артур Дронь – украинский писатель, автор поэтического сборника "Здесь были мы", прозаических книг "Хемингуэй ничего не знает" и "Больница Святого Пантелеймона", которая находится в печати. В марте 2022 года Дронь вступил в ряды ВСУ и служил в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны. Участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. В октябре 2024 года получил тяжелое ранение и демобилизовался. Его книги посвящены теме военной службы, памяти погибших героев и собственному опыту проживания реальности в условиях войны.

"Радиодиктант каждый год объединяет нас. Своим текстом я хочу показать, как язык объединяет всех, работая индивидуально с каждым. Хочется, чтобы люди писали радиодиктант и чувствовали, как мы используем одни и те же слова, но при этом каждый думает о личном", – рассказал писатель.

Радиодиктант 2026. Объявлены автор и чтецы текста, среди них – Даша Астафьева

Стало известно, кто будет читать радиодиктант. Источник: "Суспильне"

Что известно о участниках "Радиодиктанта"

Артур Пройдаков – популяризатор украинского языка, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021, а также первый учитель в истории Украины, вошедший в десятку лучших учителей мировой премии Global Teacher Prize 2023. Он также является автором книги "Ну кто так делает!? Как научить ребенка учиться".

"Читать радиодиктант для меня – большая честь и невероятная ответственность. Как учитель украинского языка и литературы я осознаю, что радиодиктант давно перестал быть просто проверкой грамотности. Это тот торжественный момент, когда тысячи украинцев в разных городах и странах одновременно пишут один текст на украинском языке. И это очередной повод зафиксировать важную вещь: язык действительно объединяет нас", – сказал Пройдаков.

Также текст радиодиктанта будет звучать голосом Даши Астафьевой – общественной деятельницы, которая с начала полномасштабного вторжения переориентировала свою деятельность на волонтерство и поддержку ВСУ. Сейчас она является основательницей книжного приложения UnderBooks, которое популяризирует украинскую литературу.

"Это событие для меня – еще одно доказательство того, что мечты сбываются! Спасибо, что выбрали нас, спасибо, что поверили. Украинцы должны мечтать, объединяться, держать строй и побеждать. Радиодиктант национального единства – это уникальная традиция, которую должен чтить каждый сознательный украинец. Пишем вместе!" – поделилась Астафьева.

Всеукраинский радиодиктант национального единства транслируется в прямом эфире на всех платформах Общественного вещания: в эфирах Украинского радио и Радио "Культура", на телеканале "Суспильне Культура", на YouTube-канале Украинского радио и в приложениях suspilne.radio для iOS и Android, а также в приложении "Дія".

В этом году во время Всеукраинского радиодиктанта национального единства будет проходить сбор средств на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Вернись живым".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году украинцы жаловались на диктора "Радиодиктанта" и призывали, чтобы эту роль выполнял учитель.

Похожие темы
Образование в УкраинеРадиодиктант национального единстваДаша АстафьеваДаша АстафьеваАртур ПройдаковАртур Пройдаков
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться