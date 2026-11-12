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"Радистка Кет из "Авроры", баба Покрышка и дед Фантомас": учитель-звезда сети рассмешил украинцев пародией на самостоятельную работу в классе

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
114
"Радистка Кет из "Авроры", баба Покрышка и дед Фантомас": учитель-звезда сети рассмешил украинцев пародией на самостоятельную работу в классе
Учитель-звезда сети рассмешил украинцев пародией на самостоятельную работу в классе. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Популярный учитель Юрий Телец (Пеони) рассмешил сеть пародией на самостоятельную работу в классе. Педагог показал, как может проходить проверочная работа школьников. 

Пост Пеони в Instagram собрал более 150 тысяч просмотров. В комментариях пользователи сети отмечали, что каждое слово педагога – шедевр, а его фразы о "радистке Кэт из "Авроры" и бабе Покрышке и деде Фантомасе" собрали больше всего лайков. 

''Радистка Кет из ''Авроры'', баба Покрышка и дед Фантомас'': учитель-звезда сети рассмешил украинцев пародией на самостоятельную работу в классе

Учитель рассмешил сеть пародией на самостоятельную работу в классе. Источник: Скриншот поста

"Берем двойные листочки. Делимся на варианты. Считаем от окна: первый-второй, первый-второй, первый-второй. Как звали бабушку Чипки: Оришка, Покрышка, Подвижка? Слушай, ты, радистка Кэт из "Авроры". Еще раз это увижу, будешь выступать на концерте?" – сказал Пеони. 

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Украинцев рассмешила реакция педагога. В комментариях они отмечали, что каждое слово в его видео – шедевр, а фразы Пеони можно разобрать на цитаты. В частности, украинцы выделяли высказывания "радистка Кэт из Авроры", "Ипатий Потий", а также "баба Покрышка и дед Фантомас". 

''Радистка Кет из ''Авроры'', баба Покрышка и дед Фантомас'': учитель-звезда сети рассмешил украинцев пародией на самостоятельную работу в классе

Как проходят уроки в школе. Источник: Скриншот

"Каждое слово – шедевр".

"Вот подняли настроение. Просто можно разобрать на цитаты. "Пердупердили", "радистка Кэт из Авроры".

''Радистка Кет из ''Авроры'', баба Покрышка и дед Фантомас'': учитель-звезда сети рассмешил украинцев пародией на самостоятельную работу в классе

Популярный учитель поразил сеть пародией на уроки. Источник: Скриншот

"Ипатий Потий". Что-то между инсультом и танцем под техно".

''Радистка Кет из ''Авроры'', баба Покрышка и дед Фантомас'': учитель-звезда сети рассмешил украинцев пародией на самостоятельную работу в классе

Пародия на уроки в школе поразила сеть. Источник: Скриншот

"Считаем от окна", я уже и забыла.

''Радистка Кет из ''Авроры'', баба Покрышка и дед Фантомас'': учитель-звезда сети рассмешил украинцев пародией на самостоятельную работу в классе

Как проходят уроки в школе. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть рассмешило задание по ЯДС, где нужно было составить вопросы к листьям.

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