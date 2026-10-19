Вместе, отдельно или с дефисом? Как правильно писать название жителя Ивано-Франковска

То, что имя и фамилию писателя Ивана Франко мы пишем раздельно, а название города, названного в его честь, – через дефис (Ивано-Франковск), известно более или менее всем. А знаете ли вы, как правильно пишется название жителя этого города на украинском языке?

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Возможно, тоже с дефисом, как и название города? На самом деле этот случай является своего рода исключением в действующем правописании. OBOZ.UA разбирался, в чем оно заключается.

Объяснение можно найти в разделе, регулирующем написание имен собственных. Согласно ему, географические названия, представляющие собой сочетание двух имен или имени и фамилии (или прозвища) с помощью соединительного звука (изредка – без него) и с изменением формы второго компонента, пишутся через дефис. Так же пишутся и производные от них прилагательные.

Так какой же у нас будет житель? "Івано-франківський". Так же, как "андрієво-іванівський" от Андреево-Ивановки, "михайло-коцюбинський" от Михаила-Коцюбинского, "дмитро-варварівський" от Дмитро-Варваровки.

А вот существительные названия жителей, образованные от любых топонимов, которые пишутся через дефис, являются исключением из правила. Их мы всегда пишем без дефиса. Поэтому человек, живущий во Франковске, будет называться "іванофранківець" либо "іванофранківка". По этому же правилу образуются и названия жителей других городов, которые пишутся через дефис, например, "ньюйорківці" от Нью-Йорка.

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