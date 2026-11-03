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"Рты детям никто не закрывает", а на партах есть перегородки: украинка рассказала, чем школы Германии отличаются от украинских

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
1,7 т.
"Рты детям никто не закрывает", а на партах есть перегородки: украинка рассказала, чем школы Германии отличаются от украинских
В немецких школах детям разрешено разговаривать на уроках, а учителям запрещено фотографировать учеников. Источник: picture alliance

В немецких школах ученикам разрешено то, что запрещают школьникам в Украине, тогда как немецкий учитель может быть наказан по закону за то, что для его украинских коллег – обычная обязанность. Об интересных отличиях между школами двух стран рассказала украинка Оксана Чекалова, которая работает учительницей в Германии.

Видео с рассказом педагог опубликовала в TikTok. Она сравнила условия работы учителей, организацию учебного пространства и правила, которых должны придерживаться ученики и педагоги в обеих странах. И в некоторых пунктах отличия действительно поражают.

Так, по словам Чекаловой, разговоры между школьниками – обычная часть учебного процесса. "Детям никто не закрывает рты, они спокойно могут обсуждать тему, не мешая другим", – рассказала педагог. При этом она добавила, что дети не могут подглядывать друг у друга в тетради и списывать, ведь на партах установлены специальные перегородки.

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Отличается и обеспечение школ учебными материалами. Так, Чекалова поделилась, что в учительской есть большие цветные принтеры, на которых педагоги могут распечатывать все необходимое для занятий. При этом покупать бумагу для распечаток или скидываться на нее не должны ни педагоги, ни родители учеников.

В каждом классе также есть раковины, мыло и бумажные полотенца – на эти вещи родители тоже не собирают деньги. В целом педагоги не закупают материалы для обучения за свой счет. Если ребенку нужно что-то индивидуальное, чего нет в школе, родителям в начале учебного года выдают соответствующий список.

Еще одно заметное отличие – отсутствие школьной формы. В немецких школах, по словам учительницы, и дети, и педагоги имеют полную свободу самовыражения в одежде.

А вот за что немецкий учитель может лишиться права работать по специальности и даже попасть в тюрьму, так это за фотографирование детей – в стране это строго запрещено. "Тогда как в наших школах это обязательно – учителя должны вести соцсети и выкладывать туда детей", – объяснила Чекалова. И это одно из самых больших различий между системами образования двух стран.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем условия обучения в школах Шотландии удивили украинскую маму.

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