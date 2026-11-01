Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото

Учитель географии из Киева Андрій Уткін устроил для учеников интересный квест на уроке. Педагог рассыпал на партах несколько горных пород, а школьники должны были определить, что это за камни, и собрать наборы обратно.

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На своей странице в Threads господин Андрій отметил, что дети могли пользоваться любыми источниками информации, кроме как обращаться к учителю. Пост собрал более полумиллиона просмотров, а в комментариях украинцы подчеркивали, что подобные уроки намного интереснее для детей, чем простое чтение предмета.

"В одной из школ Киева учитель географии специально рассыпал на партах несколько наборов горных пород. Камни перепутались, и ни в чем не повинные ученики должны определить, что есть что, и собрать наборы обратно. Разрешается пользоваться любыми источниками информации (кроме учителя)", – написал педагог.

Он также добавил, что школьники полностью справились с заданием. При этом, когда они спрашивали его, сможет ли педагог разгадать все породы с закрытыми глазами, он ответил, что минимум 15-20% сможет определить таким образом.

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Некоторые отмечали, что такие уроки запомнятся школьникам на всю жизнь, а что-то похожее проводят для студентов других специальностей в учреждениях высшего образования. В то же время другие спрашивали, как попасть на урок к учителю.

"У нас на фармакогнозии (лекарственные растения) было похожее, мое самое любимое задание. Учительница давала щепотку пыли, нужно было с помощью химических реакций и микроскопа определить, "что это было". Удачи вашим ученикам. Уверена, они запомнят это занятие".

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"Я школу окончила много лет назад, но как попасть к вам на урок?"

"Медики так изучают косточки кисти и стопы, только они не видят, что там под салфеткой, и должны определить каждую косточку на ощупь. А географу респект!"

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"Наглядность, креативность и мозговая активность. И еще море удовольствия для детей".

"Это было сделано на благо детей, это урок географии, дети должны это изучать, должны знать природные ландшафты своей страны, где они живут, растут, узнают новое".

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