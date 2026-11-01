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Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
132
Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото
Учитель географии поразил сеть проведением урока. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Учитель географии из Киева Андрій Уткін устроил для учеников интересный квест на уроке. Педагог рассыпал на партах несколько горных пород, а школьники должны были определить, что это за камни, и собрать наборы обратно.

На своей странице в Threads господин Андрій отметил, что дети могли пользоваться любыми источниками информации, кроме как обращаться к учителю. Пост собрал более полумиллиона просмотров, а в комментариях украинцы подчеркивали, что подобные уроки намного интереснее для детей, чем простое чтение предмета.

Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото

Андрій Уткін провел интересный урок географии для школьников. Источник: Скриншот

"В одной из школ Киева учитель географии специально рассыпал на партах несколько наборов горных пород. Камни перепутались, и ни в чем не повинные ученики должны определить, что есть что, и собрать наборы обратно. Разрешается пользоваться любыми источниками информации (кроме учителя)", – написал педагог.

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Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото

Андрей Уткин показал интересный урок географии. Источник: Threads Андрей Уткин

Он также добавил, что школьники полностью справились с заданием. При этом, когда они спрашивали его, сможет ли педагог разгадать все породы с закрытыми глазами, он ответил, что минимум 15-20% сможет определить таким образом.

Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото

В Киеве учитель географии провел оригинальный урок. Источник: Threads Андрей Уткин

Некоторые отмечали, что такие уроки запомнятся школьникам на всю жизнь, а что-то похожее проводят для студентов других специальностей в учреждениях высшего образования. В то же время другие спрашивали, как попасть на урок к учителю.

Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото

Сеть впечатлил урок географии. Источник: Скриншот

"У нас на фармакогнозии (лекарственные растения) было похожее, мое самое любимое задание. Учительница давала щепотку пыли, нужно было с помощью химических реакций и микроскопа определить, "что это было". Удачи вашим ученикам. Уверена, они запомнят это занятие".

Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото

Украинцев впечатлил урок географии в Киеве. Источник: Скриншот

"Я школу окончила много лет назад, но как попасть к вам на урок?"

"Медики так изучают косточки кисти и стопы, только они не видят, что там под салфеткой, и должны определить каждую косточку на ощупь. А географу респект!"

Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото

Учитель географии поделился опытом проведения урока. Источник: Скриншот

"Наглядность, креативность и мозговая активность. И еще море удовольствия для детей".

Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото

Украинцев восхитил урок географии в киевской школе. Источник: Скриншот

"Это было сделано на благо детей, это урок географии, дети должны это изучать, должны знать природные ландшафты своей страны, где они живут, растут, узнают новое".

Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото

Украинцы поражены уроком географии в школе. Источник: Скриншот

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