''Сам сделал две'': автор Радиодиктанта 2026 Артур Дронь обратился к украинцам, которые грызутся из-за ошибок

Автор Радиодиктанта национального единства 2026 года писатель и ветеран Артур Дронь обратился к украинцам. В частности, он призвал всех не переживать из-за ошибок, ведь записывая свой текст, он сам сделал целых две.

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Об этом Дронь написал в публикации в Threads. Он подчеркнул, что у национального единства есть разные проявления, а лучшее, чего он мог ожидать от своего текста, – что он объединит украинцев.

"Пост поддержки всем, кто переживает из-за ошибок в диктанте. Я записывал вместе с вами собственный текст и все равно сделал целых две. У национального единства есть разные проявления, не переживайте", – написал Дронь.

В комментариях автор Радиодиктанта получил сообщения с благодарностью за такой текст, а украинцы подтвердили, что прониклись его содержанием, а не думали об ошибках.

"Спасибо вам за вашу искренность. Такое ощущение, что у нас сейчас конкурс на самых человечных писателей, и вы один из лидеров".

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В то же время накануне и после публикации правильного текста Радиодиктанта многие пользователи сети успели поссориться. Так, в частности, больше всего разделило украинцев правильное написание слова "зеесушный". Возможную подсказку сеть нашла в издании самого автора – "Гемингуэй ничего не знает". Это слово напечатано на 70-й странице. Вопреки правилам действующего правописания, оно написано там так: ЗСУшный.

Согласно нормам правописания, слово должно писаться "зеесушный". Однако в сборнике эссе Дроня наблюдается так называемая авторская орфография. Иногда писатели, а также редакторы, которые позже работают с их текстами, отступают от общепринятых норм написания некоторых слов. Это делается для достижения определенного смыслового или художественного эффекта.

Главные истории дня

С волной хейта столкнулась и нынешняя чтица Радиодиктанта Даша Астафьева. Некоторые украинцы считали ее участие в акции неуместным, вспоминая ее прошлую карьеру, в частности съемки для журнала Playboy. Свое недовольство выбором чтеца и поведением во время эфира выразила и актриса Наталья Сумская, которая выполняла эти обязанности в 2025 году. Она раскритиковала назначение Астафьевой, а также ее шутку с фразой "встал и вышел" и даже сравнила свою преемницу с опальным бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

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В частности, актриса указала на то, что фигура Даши не объединила общество, а именно такую задачу ставят перед собой организаторы Радиодиктанта, а расколола его. "То есть не единство, а раскол общества, скажем так. Это произошло", – сказала актриса.

А автор нынешнего Радиодиктанта ответил хейтерам Астафьевой и подчеркнул, что общество отвлекает внимание от главной цели всеукраинского флешмоба. По его словам, диктант призван объединять украинцев вокруг языка, а не становиться поводом для споров и критики личностей.

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После прочтения последнего предложения ведущие Радиодиктанта поделились своими впечатлениями. Так, Астафьева обратилась к своим хейтерам, процитировав строчку из песни "Учительница", которую она исполняет вместе с группой "Курган & Agregat". Она сказала: "Встал и вышел!". В то же время Артуру Пройдакову было трудно сдержать эмоции, и он посоветовал украинцам написать сообщения своим родным, а сам после эфира позвонит своей жене. Педагог рекомендовал всем еще раз переслушать текст, ведь в нем много смыслов.

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По завершении Радиодиктанта в сети заговорили о том, чтобы певица стала ежегодной ведущей мероприятия, ведь мало кто ожидал, что она так мастерски справится с заданием. OBOZ.UA собрал реакции украинцев, которые присоединились к флешмобу по популяризации украинского языка. Значительное количество пользователей подчеркивали профессионализм Астафьевой при чтении текста, приятность ее голоса и отмечали, что это был лучший Радиодиктант всех времен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учитель-блогер потроллил организаторов Радиодиктанта из-за неожиданной "переклички".