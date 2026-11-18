Сертификация педагогов 2027: когда начинается регистрация и учителя каких предметов смогут принять участие впервые
Регистрация для участия в сертификации учителей 2027 начнется 15 января и продлится по 25-е включительно. Впервые пройти тестирование смогут преподаватели естественно-научной образовательной отрасли и естествознания. Принять участие в независимом оценивании смогут 5000 украинских педагогов.
Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования. Задания сертификации будут составлять в соответствии с действующими программами, утвержденными Министерством образования и науки Украины. Они разработаны с учетом требований профессионального стандарта.
Регистрация будет проходить в два этапа:
- с 15 по 22 января – в пределах региональных регистрационных квот основного этапа регистрации;
- с 23 по 25 января – в пределах предельного количества участников сертификации, без применения региональных регистрационных квот.
Количество участников распределено следующим образом:
Сертификация будет предусматривать три последовательных этапа:
- Независимое тестирование – оценивание профессиональных знаний и умений участников сертификации.
- Самооценивание собственного педагогического мастерства.
- Оценивание профессиональных компетенций педагогов в ходе их практической деятельности.
Региональные регистрационные квоты основного этапа регистрации
Ознакомиться с программами независимого тестирования для соответствующих категорий учителей можно уже сейчас. Они помогут сориентироваться в содержании тестирования и определить, каким вопросам стоит уделить внимание во время подготовки.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Ликарчук резко отреагировал на сертификацию учителей в Киевской области.