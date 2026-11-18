Регистрация для участия в сертификации учителей 2027 начнется 15 января и продлится по 25-е включительно. Впервые пройти тестирование смогут преподаватели естественно-научной образовательной отрасли и естествознания. Принять участие в независимом оценивании смогут 5000 украинских педагогов.

Видео дня

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования. Задания сертификации будут составлять в соответствии с действующими программами, утвержденными Министерством образования и науки Украины. Они разработаны с учетом требований профессионального стандарта.

Регистрация будет проходить в два этапа:

с 15 по 22 января – в пределах региональных регистрационных квот основного этапа регистрации;

– в пределах региональных регистрационных квот основного этапа регистрации; с 23 по 25 января – в пределах предельного количества участников сертификации, без применения региональных регистрационных квот.

Количество участников распределено следующим образом:

1750 человек – учителя начальных классов

– учителя начальных классов 1000 человек – естественно-научной образовательной области и/или образовательной области "Естествознание"

– естественно-научной образовательной области и/или образовательной области "Естествознание" 750 человек – украинского языка и литературы

– украинского языка и литературы 500 человек – математики

– математики 500 человек – английского языка

– английского языка 500 человек – истории и гражданских дисциплин

Сертификация будет предусматривать три последовательных этапа:

Независимое тестирование – оценивание профессиональных знаний и умений участников сертификации.

– оценивание профессиональных знаний и умений участников сертификации. Самооценивание собственного педагогического мастерства.

Оценивание профессиональных компетенций педагогов в ходе их практической деятельности.

РЕКЛАМА

Региональные регистрационные квоты основного этапа регистрации

Регион Предельное количество участников сертификации педагогических работников определенной категории в регионе Учителя истории и гражданских дисциплин Учителя математики Учителя украинского языка и литературы Учителя английского языка Учителя естественно-научной образовательной области Учителя начальных классов Винницкая область 22 22 33 22 43 79 Волынская область 21 21 31 21 42 74 Днепропетровская область 26 26 40 26 53 92 Донецкая область 14 14 21 14 28 47 Житомирская область 19 19 29 19 39 68 Закарпатская область 21 21 32 21 42 78 Запорожская область 16 16 24 16 32 52 Ивано-Франковская область 23 23 34 23 46 73 Киевская область 24 24 36 24 47 91 Кировоградская область 17 17 25 17 33 60 Луганская область 11 11 16 11 22 37 Львовская область 33 33 49 33 65 115 Николаевская область 16 16 24 16 33 59 Одесская область 25 25 38 25 50 95 Полтавская область 19 19 29 19 39 69 Ривненская область 22 22 32 22 43 75 Сумская область 16 16 25 16 33 54 Тернопольская область 19 19 28 19 38 68 Харьковская область 22 22 34 22 45 75 Херсонская область 13 13 19 13 26 44 Хмельницкая область 20 20 30 20 40 72 Черкасская область 18 18 27 18 36 63 Черновицкая область 18 18 26 18 35 62 Черниговская область 17 17 25 17 33 57 г. Киев 28 28 43 28 57 91

Ознакомиться с программами независимого тестирования для соответствующих категорий учителей можно уже сейчас. Они помогут сориентироваться в содержании тестирования и определить, каким вопросам стоит уделить внимание во время подготовки.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Ликарчук резко отреагировал на сертификацию учителей в Киевской области.