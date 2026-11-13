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"[Ша-і]-контент" или "[ші]-контент"? Репетитор украинского языка объяснила, как правильно произносить

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
57
"[Ша-і]-контент" или "[ші]-контент"? Репетитор украинского языка объяснила, как правильно произносить
Как правильно читать аббревиатуру ШІ на украинском языке. Источник: ismagilov

Большие лингвистические модели, которые мы также называем искусственным интеллектом, уже стали одним из привычных инструментов, которыми мы пользуемся каждый день. Даже аббревиатура "ШІ" стала общеупотребительной и не нуждается в дополнительных пояснениях. Но правильно ли вы называете ее на украинском языке?

Репетитор Оксана Качура обратила внимание, что в речи можно встретить два варианта произношения такого сокращения. Одни произносят, называя каждую букву отдельно, – [ша-і], тогда как другие говорят так, словно это короткое слово из двух букв [ші]. Педагог опубликовала в TikTok объяснение, как на самом деле нужно произносить "ШІ" в соответствии с правилами украинского языка.

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"Сначала я наткнулась на видео известного языковеда Александра Авраменко, который напомнил: если внутри аббревиатуры есть гласный звук, то произносим ее как обычное слово", – рассказала Качура. По этому принципу читаем такие сокращения, как ЧАЭС или ЦУМ.

Если же гласного в середине аббревиатуры нет, то нужно отдельно называть каждую букву. Поэтому СБУ читаем как [ес-бе-у], а не как [сбу], а НМТ – как [ен-ем-те].

"То есть "ВІЛ-інфекція" произносится именно как [віл], потому что в середине есть гласный. А в слове "ШВЛ" (искусственная вентиляция легких) каждую букву называем отдельно, потому что гласного в середине нет", – разъяснила Качура.

Но в аббревиатуре "ШІ" всего две буквы. То есть гласного в середине у нее быть не может. "Поэтому называем каждую букву отдельно: [ша-і] – по аналогии с [це-а] (целевая аудитория), [те-у] (технические условия).

"ШІ-контент" пишем через дефис и помним, что это слово мужского рода, потому что главное слово – "інтелект"", – добавила Качура. И назвала несколько исключений из этого правила – США и "ЗМІ". Первое мы произносим как [се-ше-а], а не как [ес-ша-а], а второе – как [змі], а не как [зе-ме-і].

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно говорить по-украински – "засвітла" или "засвітло".

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