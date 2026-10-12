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Что будет со школами Киева во время отключения света и воды: разъяснения КГГА

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
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Что будет со школами Киева во время отключения света и воды: разъяснения КГГА
Иллюстративное изображение. Киевские школьники могут перейти на дистанционное обучение, если будут выключать свет

Формат работы каждой школы будет зависеть от ситуации с безопасностью, технических возможностей и способности обеспечить надлежащие условия для детей и учителей. Так, например, при отсутствии электроэнергии учебные заведения могут использовать альтернативные источники питания и освещения.

Если же света недостаточно для выполнения письменных заданий, учителя могут проводить уроки в устном формате до восстановления необходимых условий. В случае отсутствия надлежащих условий для пребывания детей участников образовательного процесса переводят на дистанционное обучение до восстановления необходимых условий, сообщили на официальном сайте Киевской городской администрации.

Что будет со школами Киева во время отключения света и воды: разъяснения КГГА

Учительница проводит онлайн-урок

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Если отсутствует водоснабжение

Если из-за отсутствия воды невозможно обеспечить соблюдение санитарных требований, очное обучение приостанавливается, а уроки проводятся онлайн.

При благоприятных условиях безопасности уроки продолжаются в помещениях школы. В случае воздушной тревоги ученики вместе с педагогами переходят в укрытие. Также обучение может организовываться в свободных помещениях других учебных заведений, школ или детских садов, если они располагают соответствующими условиями.

Как проходит дистанционное обучение

Дистанционно обучаются как дети, которые находятся в Киеве, так и те, кто временно выехал за пределы столицы. В случае необходимости ученики могут присоединяться к онлайн-урокам из специально оборудованных мест в школьных укрытиях. Если же учитель не может безопасно добраться до школы, он может проводить дистанционные занятия из безопасного места.

В случае повреждения школы, длительного отключения электричества, перебоев с водоснабжением или другой чрезвычайной ситуации, вызванной войной, все учебное заведение может временно перейти на дистанционный формат до улучшения ситуации. Об таких изменениях родителей будет информировать администрация учебного заведения.

Что будет со школами Киева во время отключения света и воды: разъяснения КГГА

Как проходит обучение во время воздушных тревог

Как проходит обучение во время воздушной тревоги

Если во время дистанционного урока объявляется воздушная тревога, занятие приостанавливается, чтобы учитель и ученики могли перейти в безопасное место. После того как все окажутся в укрытии, урок продолжается или начинается следующий по расписанию.

Родителям рекомендуется проверять электронный дневник и следить за сообщениями школы о формате обучения, изменениях в расписании и посещаемости ребенка на уроках.

"Формат обучения может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью, последствий обстрелов, наличия электроэнергии, воды и тепла, а также возможности обеспечить безопасное пребывание детей в школе. Главный принцип остается неизменным: образовательный процесс продолжается настолько, насколько это позволяют условия в конкретном учебном заведении", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети предложили отменить бесплатное питание в школах.

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