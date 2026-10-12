Что будет со школами Киева во время отключения света и воды: разъяснения КГГА

Формат работы каждой школы будет зависеть от ситуации с безопасностью, технических возможностей и способности обеспечить надлежащие условия для детей и учителей. Так, например, при отсутствии электроэнергии учебные заведения могут использовать альтернативные источники питания и освещения.

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Если же света недостаточно для выполнения письменных заданий, учителя могут проводить уроки в устном формате до восстановления необходимых условий. В случае отсутствия надлежащих условий для пребывания детей участников образовательного процесса переводят на дистанционное обучение до восстановления необходимых условий, сообщили на официальном сайте Киевской городской администрации.

Если отсутствует водоснабжение

Если из-за отсутствия воды невозможно обеспечить соблюдение санитарных требований, очное обучение приостанавливается, а уроки проводятся онлайн.

При благоприятных условиях безопасности уроки продолжаются в помещениях школы. В случае воздушной тревоги ученики вместе с педагогами переходят в укрытие. Также обучение может организовываться в свободных помещениях других учебных заведений, школ или детских садов, если они располагают соответствующими условиями.

Как проходит дистанционное обучение

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Дистанционно обучаются как дети, которые находятся в Киеве, так и те, кто временно выехал за пределы столицы. В случае необходимости ученики могут присоединяться к онлайн-урокам из специально оборудованных мест в школьных укрытиях. Если же учитель не может безопасно добраться до школы, он может проводить дистанционные занятия из безопасного места.

В случае повреждения школы, длительного отключения электричества, перебоев с водоснабжением или другой чрезвычайной ситуации, вызванной войной, все учебное заведение может временно перейти на дистанционный формат до улучшения ситуации. Об таких изменениях родителей будет информировать администрация учебного заведения.

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Как проходит обучение во время воздушной тревоги

Если во время дистанционного урока объявляется воздушная тревога, занятие приостанавливается, чтобы учитель и ученики могли перейти в безопасное место. После того как все окажутся в укрытии, урок продолжается или начинается следующий по расписанию.

Родителям рекомендуется проверять электронный дневник и следить за сообщениями школы о формате обучения, изменениях в расписании и посещаемости ребенка на уроках.

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"Формат обучения может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью, последствий обстрелов, наличия электроэнергии, воды и тепла, а также возможности обеспечить безопасное пребывание детей в школе. Главный принцип остается неизменным: образовательный процесс продолжается настолько, насколько это позволяют условия в конкретном учебном заведении", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети предложили отменить бесплатное питание в школах.