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Что выберете? Психологический тест раскроет ваш секрет

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
162
Что выберете? Психологический тест раскроет ваш секрет
Какая часть картинки первой бросилась вам в глаза? Источник: Interia Kobieta

Живя в обществе, мы порой так тщательно скрываем свою истинную натуру, что даже сами забываем, кто мы на самом деле. Говорят, увидеть свое истинное нутро могут помочь головоломки. Смотрите изображение ниже.

Именно такой тест и предлагает издание Interia Kobieta. Вам нужно быстро взглянуть на картинку и зафиксировать, на какое изображение вы обратили внимание первым. Доверьтесь первому впечатлению, а затем прочитайте результат. Возможно, он поможет вам заметить что-то, что давно живет внутри, но что не всегда удается выразить словами.

Что выберете? Психологический тест раскроет ваш секрет

Какую часть этого изображения вы заметили первой? Источник: Interia Kobieta

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Цветок

Вы умеете замечать красоту в мелочах и ценить моменты, которые другим могут казаться вполне обыденными. Для вас очень важны эмоции, искренние проявления внимания и атмосфера вокруг. Чтобы почувствовать себя счастливыми, вам не обязательно нужны грандиозные события. Иногда достаточно приятного разговора, теплого слова или возможности побыть в тишине и покое.

Возможно, вы чувствительнее, чем показываете другим, и надолго запоминаете как счастливые моменты, так и ситуации, которые причинили боль. В отношениях вы цените искренность, и вам непросто находить общий язык с людьми, которые притворяются кем-то другим. Вы способны дарить много тепла, но и сами нуждаетесь в людях, которые отвечают вам взаимностью, замечают вашу заботу и считаются с вашими потребностями. Порой вы можете слишком переживать из-за чужого мнения. Ваша главная сила – умение понимать, что действительно важно, и добавлять немного добра и красоты в жизнь других.

Кот

Вы цените независимость и привыкли самостоятельно решать, какой будет ваша жизнь. Вам не нужно постоянное внимание окружающих, чтобы чувствовать себя хорошо, а время наедине с собой может быть особенно важным. Прежде чем кому-то довериться, вы предпочитаете получше узнать человека и убедиться, что его намерения искренни.

Другим вы можете казаться спокойными, немного отстраненными и даже загадочными, хотя на самом деле внутри вас бурлят эмоции. Вы не терпите, когда кто-то пытается вас контролировать, навязывает свое мнение или требует всегда действовать по его правилам. В отношениях больше всего цените честность, преданность и право на личное пространство. Если же впускаете кого-то в свой мир, то способны быть очень преданными, хотя не всегда проявляете чувства привычным способом. Ваша сильная сторона – умение прислушиваться к интуиции и выбирать то, что вам действительно подходит, вместо того чтобы действовать только ради одобрения других.

Стул

Вы предпочитаете стабильность, спокойствие и чувство защищенности. Вместо постоянных поисков новых впечатлений чаще выбираете то, что уже проверено временем и дает уверенность в завтрашнем дне. Вы не любите лишних драм, поэтому даже в сложных обстоятельствах стараетесь сохранять здравый смысл и искать конкретный выход из ситуации.

Возможно, окружающие считают вас человеком, на которого можно положиться: вы ответственно относитесь к своим обязанностям и стремитесь выполнять обещания. В отношениях для вас важнее громких слов ежедневная забота, присутствие и уверенность в том, что близкий человек действительно рядом. Вам не всегда легко говорить о своих чувствах, поэтому нередко вместо слов вы выбираете конкретные поступки и помощь. Также вам может понадобиться больше времени, чтобы привыкнуть к переменам, особенно если вы не видите в них понятной цели. Ваше главное преимущество – способность создавать прочную основу для жизни, благодаря которой и вы, и ваши близкие можете чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест на ситуацию, которая может лишить вас душевного спокойствия, основанный на цвете пижамы.

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