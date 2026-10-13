Что означает ''перемеженитися'': редкое украинское слово, которое использовала Марко Вовчок

Листая произведения Марко Вовчка, можно наткнуться на необычные для современного украинского языка слова. Например, на глагол "перемеженитись".

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Его можно найти, например, в повести "Три судьбы". OBOZ.UA выяснил, что именно оно означает и где употребляется.

Итак, фрагмент, где встречается это слово, звучит так: "Ти й до ніг зажди упадати, – мовлю їй, – і вмирати зажди: може, ще й так перемежениться; а поки що, – кажу, – не займай батька,нехай він сам трохи вгамується". По контексту догадаться о его значении довольно непросто.

Впрочем, это глагол фиксируется в словарях. И толкуется он довольно однозначно – это диалектный синоним слова "обойтись". Такое слово характерно для юго-западного диалекта украинского языка, который был близок писательнице.

Интересно, что Марко Вовчок не только использовала диалектизмы в своем творчестве, но и активно обогащала украинский язык новыми лексемами. В частности, ей принадлежат такие слова, как "красень", "легкодухий", "намір", "питання", "струмінь".

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