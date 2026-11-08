Что увидели первым? Тест прольет свет на ваши отношения

Часто нам бывает непросто понять, почему так сложно строить отношения, влюбляться и поддерживать здоровую длительную связь с партнером. Однако считается, что приоткрыть завесу этой тайны может тест, основанный на оптической иллюзии. Смотрите изображение ниже.

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В его основе – картина украинского художника Олега Шупляка "Видения в горах". Эта картина входит в его серию так называемых двувзоров – изображений, которые на первый взгляд выглядят не так, как при более внимательном рассмотрении. Именно этот эффект некоторые считают ключом к нашему подсознанию. Считается, что то, как вы увидите такое изображение, подскажет, как работает ваш мозг. Профессиональным психологическим тестированием это назвать нельзя, однако подобные тесты могут служить ключом к собственному подсознанию.

Итак, посмотрите на эту картину, но не всматривайтесь в нее. Просто обратите внимание, что вы заметили на ней первым. А дальше переходите к толкованию.

Фигура в капюшоне

Ваша главная слабость в отношениях – вспыльчивый характер.

Неумение сдерживать гнев – вот что мешает вам строить крепкие отношения. Конечно, время от времени злится каждый. Но не все теряют контроль настолько, что готовы броситься в драку, не думая о последствиях.

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Поэтому вам важно следить за словами и поступками в моменты раздражения. Слова остаются словами, но некоторые из них невозможно взять назад, даже если потом очень сожалеть о сказанном. Иногда лучшее решение – просто отойти в сторону и дать эмоциям утихнуть. Так будет гораздо легче вернуться к конструктивному разговору.

Лицо Моны Лизы

Ваша самая большая слабость в отношениях – склонность идеализировать жизнь.

Вокруг и правда много прекрасного: от величия природы до маленьких радостей, которые дарит общение с другими людьми. Умение замечать красоту – замечательное качество, но иногда из-за него легко закрывать глаза на проблемы в отношениях. Чрезмерно романтизированный взгляд на жизнь отрывает от реальности.

Главные истории дня

Не стоит убеждать себя и партнера, что все в порядке, если на самом деле это не так. Делать вид, будто трудностей не существует, – не лучший способ сохранить близость.

Мужчина, который сидит на собственной куртке

Ваша самая большая слабость в отношениях – страх конфликтов.

Больше всего вам мешает страх открыто говорить о проблемах и негативных эмоциях. Для вас нет ничего хуже, чем необходимость рассказать другому человеку о том, что вас не устраивает. А перспектива еще и обсуждать это кажется настоящим ужасом. Вдруг после такого разговора партнер навсегда перестанет вас любить? Тогда, пожалуй, лучше просто убежать от проблемы.

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Конфликты действительно бывают неприятными, но в длительных отношениях важно уметь обсуждать сложные вопросы, а не замалчивать их. Если хотите сохранить близость с партнером, придется научиться прямо говорить о том, что вас беспокоит. Сделайте глубокий вдох и помните: иногда самые важные вещи оказываются одновременно самыми сложными.

Мужчина с длинной бородой

Ваша самая большая слабость в отношениях – неуверенность в себе.

Даже если окружающие не замечают вашей неуверенности, внутри низкая самооценка может доставлять немало хлопот и негативно влиять на личную жизнь. Вероятно, вы как никто другой чувствуете это на себе.

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Не стоит постоянно сомневаться в том, что партнер вас любит, или искать скрытые причины его чувств. Если человек выбрал быть с вами, позвольте себе принять его любовь. Это важное условие для того, чтобы со временем ваша связь становилась крепче.

Мужчина, который сидит на камне вдали

Ваша главная слабость в отношениях – склонность отгораживаться от других.

Вы можете считать себя интровертом, но иногда желание побыть в одиночестве заходит слишком далеко. В результате вы отдаляетесь не только от знакомых и друзей, но и от самого дорогого вам человека.

Время наедине с собой действительно необходимо, но для крепких отношений важно находить возможность побыть и вдвоем. Совместно проведенное время – это тоже способ показать свою любовь и заботу без лишних слов. Именно такие моменты могут существенно укрепить эмоциональную связь между партнерами.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест с оптической иллюзией, который подскажет, насколько вы уверены в себе