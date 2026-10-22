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Что польская школа обязана обеспечить украинским детям: о каких правах родители часто не знают

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
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Что польская школа обязана обеспечить украинским детям: о каких правах родители часто не знают
Иллюстративное изображение. Учительница что-то показывает школьникам

Польская школа обязана обеспечить ученикам из Украины бесплатные занятия польским языком. Для учеников, недостаточно владеющих польским, предусмотрены дополнительные бесплатные занятия.

Об этом рассказала украинская учительница математики Елена Муха, которая работает учителем в Польше. Она советует спросить у педагога, может ли ребенок воспользоваться дополнительными занятиями польским языком.

Кроме того, школьники могут посещать бесплатные выравнивающие занятия. Например, если ребенок приехал из Украины, а в польской школе выяснили, что на уроках математики уже проходят темы, которые он еще не изучал. В таком случае, если учитель сочтет необходимым восполнить различия в учебной программе, ученику могут организовать дополнительные уроки, которые называются выравнивающими. Педагог советует, прежде чем нанимать репетиторов, спросить в школе о бесплатных занятиях.

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Также в образовательных учреждениях школьникам могут оказывать психолого-педагогическую помощь.

"Если после переезда ребенок замкнулся в себе, боится школы, не может адаптироваться или испытывает трудности с учебой, обратитесь к школьному психологу или педагогу. И самое главное. Для этого не обязательно иметь диагноз или справку от врача. Попросите о встрече, объясните, с чем именно ребенок не справляется", – делится Муха.

Что польская школа обязана обеспечить украинским детям: о каких правах родители часто не знают

Иллюстративное изображение. Дети читают книги. Источник: Freepik

Напомним, среди украинских студентов увеличилось число тех, кто выбрал обучение за границей. Из-за вынужденной миграции в связи с полномасштабным вторжением в Украину в 2023-2024 году в Польше насчитывалось 46 210 учащихся, или 40% всех студентов, обучающихся в других странах.

Еще до полномасштабной войны наблюдался рост числа абитуриентов, в том числе и в Словакию. Так, количество украинских студентов в этой стране выросло до 10 197 в 2023-2024 годах. Университеты начали выходить на украинский рынок, сотрудничать с посредниками, которые набирали наших абитуриентов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как проходят перемены в школах Канады, где детям нельзя сидеть в классах и коридорах даже во время ливня.

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Учеба за границейПольшашкола
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