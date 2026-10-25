Что приготовить детям на Хэллоуин: сосиски в слоеном тесте в форме привидений

На Хэллоуин можно приготовить для детей необычную закуску в виде забавных привидений. Для этого понадобятся сосиски, слоеное тесто и яйцо для смазывания. Глаза и рот на тесте легко сделать с помощью обычной трубочки, а после выпекания изделия станут золотистыми и хрустящими. Такое блюдо подойдет для детской вечеринки, тематического угощения в школе или праздничного стола дома.

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Идея приготовления забавных съедобных привидений для детей на Хэллоуин опубликована на странице diana ovinnikova в Instagram.

Ингредиенты:

Сосиски – по количеству порций

Слоеное бездрожжевое тесто – по необходимости

Яйцо – 1 шт.

Кунжут – по желанию

Способ приготовления:

1. Сосиски разрежьте пополам. Противень застелите пергаментом и выложите половинки срезом вниз.

2. Слоеное тесто раскатайте в тонкий пласт и нарежьте квадратами. Размер кусочков должен быть достаточным, чтобы накрыть сосиски и сформировать силуэт привидения.

3. С помощью чистой трубочки вырежьте в тесте маленькие отверстия для глаз и рта. Делайте это осторожно, чтобы не порвать тесто.

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4. Накройте каждую половинку сосиски кусочком теста, расположив отверстия так, чтобы сквозь них было видно сосиску. Края теста немного расправьте, формируя привидений.

5. Яйцо взбейте вилкой и смажьте им тесто. По желанию посыпьте кунжутом.

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6. Поставьте противень в разогретую до 180 °C духовку примерно на 20 минут.

7. Выпекайте, пока тесто не поднимется и не приобретет золотистый цвет. Точное время зависит от духовки и толщины теста.

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