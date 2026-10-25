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Что приготовить детям на Хэллоуин: сосиски в слоеном тесте в форме привидений

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
57
Что приготовить детям на Хэллоуин: сосиски в слоеном тесте в форме привидений
Рецепт привидений в слоеном тесте. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

На Хэллоуин можно приготовить для детей необычную закуску в виде забавных привидений. Для этого понадобятся сосиски, слоеное тесто и яйцо для смазывания. Глаза и рот на тесте легко сделать с помощью обычной трубочки, а после выпекания изделия станут золотистыми и хрустящими. Такое блюдо подойдет для детской вечеринки, тематического угощения в школе или праздничного стола дома.

Идея приготовления забавных съедобных привидений для детей на Хэллоуин опубликована на странице diana ovinnikova в Instagram.

Что приготовить детям на Хэллоуин: сосиски в слоеном тесте в форме привидений

Рецепт съедобных привидений. Источник: Скриншот поста на странице diana ovinnikova в Instagram

Ингредиенты:

  • Сосиски – по количеству порций
  • Слоеное бездрожжевое тесто – по необходимости
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кунжут – по желанию

Способ приготовления:

Что приготовить детям на Хэллоуин: сосиски в слоеном тесте в форме привидений

Разрезаем сосиски. Источник: Скриншот поста на странице diana ovinnikova в Instagram

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1. Сосиски разрежьте пополам. Противень застелите пергаментом и выложите половинки срезом вниз.

2. Слоеное тесто раскатайте в тонкий пласт и нарежьте квадратами. Размер кусочков должен быть достаточным, чтобы накрыть сосиски и сформировать силуэт привидения.

Что приготовить детям на Хэллоуин: сосиски в слоеном тесте в форме привидений

Накрываем сосиски сверху тестом. Источник: Скриншот поста на странице diana ovinnikova в Instagram

3. С помощью чистой трубочки вырежьте в тесте маленькие отверстия для глаз и рта. Делайте это осторожно, чтобы не порвать тесто.

4. Накройте каждую половинку сосиски кусочком теста, расположив отверстия так, чтобы сквозь них было видно сосиску. Края теста немного расправьте, формируя привидений.

Что приготовить детям на Хэллоуин: сосиски в слоеном тесте в форме привидений

Посыпаем кунжутом. Источник: Скриншот поста на странице diana ovinnikova в Instagram

5. Яйцо взбейте вилкой и смажьте им тесто. По желанию посыпьте кунжутом.

Что приготовить детям на Хэллоуин: сосиски в слоеном тесте в форме привидений

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице diana ovinnikova в Instagram

6. Поставьте противень в разогретую до 180 °C духовку примерно на 20 минут.

7. Выпекайте, пока тесто не поднимется и не приобретет золотистый цвет. Точное время зависит от духовки и толщины теста.

Что приготовить детям на Хэллоуин: сосиски в слоеном тесте в форме привидений

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице diana ovinnikova в Instagram

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