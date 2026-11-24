Что приготовить ребенку на завтрак: быстрая тортилья с яичной начинкой
Тортилья с яйцами, ветчиной и сыром – простой вариант завтрака, который можно приготовить примерно за 10 минут. Блюдо напоминает закрытый омлет с начинкой: яичную смесь обжаривают на сковороде, накрывают тортильей, а затем дополняют помидорами и зеленью. Благодаря сыру начинка получается нежной, а лепешка приобретает аппетитную золотистую корочку. Такой завтрак можно готовить с разными начинками, выбирая продукты по вкусу.
Идея приготовления тортильи с начинкой детям на завтрак опубликована на странице iryna kovalchuk04 в Instagram.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Тортилья – 1 шт.
- Ветчина – по вкусу
- Твердый сыр – по вкусу
- Кукуруза – по вкусу
- Помидор – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Яйца разбейте в миску и взбейте вилкой или венчиком до однородности. Ветчину нарежьте небольшими кусочками, сыр натрите на терке. Добавьте их к яйцам вместе с кукурузой и перемешайте.
2. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и вылейте яичную смесь. Равномерно распределите начинку по поверхности.
3. Сверху положите тортилью, слегка прижмите ее и готовьте на небольшом огне, пока яйца снизу не начнут схватываться.
4. Осторожно переверните заготовку так, чтобы тортилья оказалась снизу. Выложите на яичную основу нарезанные помидоры и измельченную зелень.
5. Сложите тортилью пополам и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности яиц.
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