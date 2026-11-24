Тортилья с яйцами, ветчиной и сыром – простой вариант завтрака, который можно приготовить примерно за 10 минут. Блюдо напоминает закрытый омлет с начинкой: яичную смесь обжаривают на сковороде, накрывают тортильей, а затем дополняют помидорами и зеленью. Благодаря сыру начинка получается нежной, а лепешка приобретает аппетитную золотистую корочку. Такой завтрак можно готовить с разными начинками, выбирая продукты по вкусу.

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Идея приготовления тортильи с начинкой детям на завтрак опубликована на странице iryna kovalchuk04 в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Тортилья – 1 шт.

Ветчина – по вкусу

Твердый сыр – по вкусу

Кукуруза – по вкусу

Помидор – по вкусу

Зелень – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Яйца разбейте в миску и взбейте вилкой или венчиком до однородности. Ветчину нарежьте небольшими кусочками, сыр натрите на терке. Добавьте их к яйцам вместе с кукурузой и перемешайте.

2. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и вылейте яичную смесь. Равномерно распределите начинку по поверхности.

3. Сверху положите тортилью, слегка прижмите ее и готовьте на небольшом огне, пока яйца снизу не начнут схватываться.

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4. Осторожно переверните заготовку так, чтобы тортилья оказалась снизу. Выложите на яичную основу нарезанные помидоры и измельченную зелень.

5. Сложите тортилью пополам и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности яиц.

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