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Что делать, если подросток становится агрессивным? Дмитрий Карпачев дал советы родителям

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
24
Что делать, если подросток становится агрессивным? Дмитрий Карпачев дал советы родителям
Вместо того чтобы отбирать у подростка гаджеты, лучше научиться разговаривать с ним так, чтобы он вас слышал. Источник: stockphotodirectors

Подростковый возраст почти ни у кого не проходит без всплесков агрессии, направленной на родителей. И взрослым очень важно правильно реагировать в таких ситуациях, чтобы подобные всплески не начали выходить из-под контроля.

Так, если подросток проявляет агрессию, родителям стоит не усиливать давление запретами и наказаниями, а сначала попытаться наладить с ним контакт. Такой совет дал эксперт по детской психологии и развитию личности и ведущий шоу "Супермама" Дмитрий Карпачев. Об этом он рассказал в одном из выпусков программы.

По словам Карпачева, агрессивное поведение подростков, особенно физическая агрессия, часто свидетельствует о сильном внутреннем напряжении, с которым ребенок пока не умеет справляться иначе. Поэтому привычные наказания, которые широко практикуются в таких случаях, на самом деле могут лишь ухудшить ситуацию. "Худшее, что вы можете сделать, – резко устанавливать правила, вводить запреты или отбирать гаджеты", – объяснил эксперт.

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Если вы уже оказались в такой ситуации, Карпачов советует начать с того, чтобы снизить напряжение, а не обострять конфликт. "В таких ситуациях эффективнее уступить, разрешить пользоваться планшетом или телефоном, но вместо этого попробовать наладить вербальный контакт", – рассказал он.

Карпачов подчеркнул, что подросток не сможет спокойно воспринимать слова родителей и обдумывать свои поступки, пока находится под влиянием сильных эмоций. "Только освободившись от сильных чувств, ребенок может начать что-то осознавать, принимать какие-то решения", – объяснил эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как родители могут улучшить оценки подростка приемлемым для всех способом и без наказаний.

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