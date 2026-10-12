Что такое "чірібірішний"? Как в Закарпатье называют цвета: варианты заставят вас улыбнуться

Закарпатский диалект украинского языка – один из самых необычных. Он вобрал в себя слова из многих соседних языков (венгерского, словацкого, чешского, немецкого и румынского), и порой носителю литературной нормы проще понять белорусский или польский, чем то, как говорят закарпатцы.

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Этим пользуется венгерская блогер Креативна жона. Она публикует в TikTok, в частности, ролики, в которых рассказывает о местных словах и их значении. Недавно девушка решила рассказать о том, как в Закарпатье называют цвета. Она привела несколько слов, использовала их во фразах и перевела на литературный украинский язык.

Чірібірішний – разноцветный

Пример употребления: Вержи з себе той чірібірішний кобат, бо вже ми в очі муляє.

Вержи з себе той чірібірішний кобат, бо вже ми в очі муляє. Что переводится как: Сними с себя это разноцветное пальто, потому что оно режет мне глаза.

Розовый – рУжовий

Пример употребления: Не купуй тоті ружові штрімфлі, тоть то дитвачі.

Не купуй тоті ружові штрімфлі, тоть то дитвачі. Что переводится как: Не покупай эти розовые носки, это детские.

Фиолетовый – тинтовий

Пример употребления: Достань ми тинтову ширинку з шифонери, бо йду в церкву.

Достань ми тинтову ширинку з шифонери, бо йду в церкву. Что переводится как: Достань мне фиолетовый платок из шкафа, потому что я иду в церковь.

Красный – черлений

Пример употребления: Слухайте, повісила на шпагу черлені будюгови та впали.

Слухайте, повісила на шпагу черлені будюгови та впали. Что переводится как: Слушайте, повесила на веревку красные трусы, и они упали.

Серый – сивий

Пример употребления: Принес ми з ґанка сивоє відро, бо гія корову напоїти.

Принес ми з ґанка сивоє відро, бо гія корову напоїти. Что переводится как: Принеси мне с крыльца серое ведро, корову надо напоить.

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