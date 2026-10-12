Что такое "чірібірішний"? Как в Закарпатье называют цвета: варианты заставят вас улыбнуться

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояЗвезда хора "Гомин" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. ФотоЗвезда хора "Гомин" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: как выглядит его беременная красавица-жена. ФотоОккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболуОккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболу"США этого не ощущают": Зеленский заявил о риске продовольственного кризиса из-за блокирования РФ экспорта зерна"США этого не ощущают": Зеленский заявил о риске продовольственного кризиса из-за блокирования РФ экспорта зерна"Они зашквариваются". Продюсер Вадим Лисица раскрыл, на какое условие пришлось согласиться Потапу и Насте ради своих старых хитов"Они зашквариваются". Продюсер Вадим Лисица раскрыл, на какое условие пришлось согласиться Потапу и Насте ради своих старых хитовКаллас ответила на призыв Трампа по поводу выборов в УкраинеКаллас ответила на призыв Трампа по поводу выборов в Украине"Я видела страх в глазах мамы и своего ребенка": жительница Мариуполя Екатерина Колмыкова рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова"Я видела страх в глазах мамы и своего ребенка": жительница Мариуполя Екатерина Колмыкова рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината АхметоваSense Bank запустил консультации на языке жестов. Иллюстративное фото.Когда обычного чата недостаточно: OBOZ.UA изучил, как работает новый сервис Sense Bank на языке жестов"Значительный эффект": Годжес объяснил, почему Украине стоит усилить удары по энергетической инфраструктуре РФ"Значительный эффект": Годжес объяснил, почему Украине стоит усилить удары по энергетической инфраструктуре РФ

Что такое "чірібірішний"? Как в Закарпатье называют цвета: варианты заставят вас улыбнуться

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
icon 213
Что такое "чірібірішний"? Как в Закарпатье называют цвета: варианты заставят вас улыбнуться
Именно так выглядит то, что в Закарпатье называют "чірібірішний кобат". Источник: Pexels

Закарпатский диалект украинского языка – один из самых необычных. Он вобрал в себя слова из многих соседних языков (венгерского, словацкого, чешского, немецкого и румынского), и порой носителю литературной нормы проще понять белорусский или польский, чем то, как говорят закарпатцы.

Этим пользуется венгерская блогер Креативна жона. Она публикует в TikTok, в частности, ролики, в которых рассказывает о местных словах и их значении. Недавно девушка решила рассказать о том, как в Закарпатье называют цвета. Она привела несколько слов, использовала их во фразах и перевела на литературный украинский язык.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
icon 993
Дерево или пара? Что увидели первым на рисунке
icon 993
Дерево или пара? Что увидели первым на рисунке
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 801
"Это опасный прецедент": министру образования объяснили, в чем проблема с увольнением преподавателя в Измаиле
icon 801
"Это опасный прецедент": министру образования объяснили, в чем проблема с увольнением преподавателя в Измаиле
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 588
Радиодиктант 2026. Объявлены автор и чтецы текста, среди них – Даша Астафьева
icon 588
Радиодиктант 2026. Объявлены автор и чтецы текста, среди них – Даша Астафьева

Чірібірішний – разноцветный

  • Пример употребления: Вержи з себе той чірібірішний кобат, бо вже ми в очі муляє.
  • Что переводится как: Сними с себя это разноцветное пальто, потому что оно режет мне глаза.

Розовый – рУжовий

  • Пример употребления: Не купуй тоті ружові штрімфлі, тоть то дитвачі.
  • Что переводится как: Не покупай эти розовые носки, это детские.

Фиолетовый – тинтовий

  • Пример употребления: Достань ми тинтову ширинку з шифонери, бо йду в церкву.
  • Что переводится как: Достань мне фиолетовый платок из шкафа, потому что я иду в церковь.

Красный – черлений

  • Пример употребления: Слухайте, повісила на шпагу черлені будюгови та впали.
  • Что переводится как: Слушайте, повесила на веревку красные трусы, и они упали.

Серый – сивий

  • Пример употребления: Принес ми з ґанка сивоє відро, бо гія корову напоїти.
  • Что переводится как: Принеси мне с крыльца серое ведро, корову надо напоить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого на западе Украины называют словом "лельо", а кого – "лелія".

Похожие темы
толкование словукраинский языкЗакарпатьецвет
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться