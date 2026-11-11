Что такое "кочерыжка": как правильно назвать по-украински

Украинский язык богат колоритными названиями привычных вещей, которые могут различаться в зависимости от региона. Иногда даже у самого простого слова есть несколько соответствий, о которых знают далеко не все. Один из таких примеров – "кочерыжка", то есть твердая часть внутри капустного кочана.

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Как правильно называть ее по-украински и какие интересные диалектные варианты сохранились в народной речи, рассказывает OBOZ.UA со ссылкой на словарный ресурс "Горох".

Когда капусту нарезают для салата, борща или квашения, посередине остается плотная часть, от которой отходят листья. Именно ее в русском языке называют "кочерыжка".

Украинский эквивалент – "качан". Это слово зафиксировано в словарях и обозначает внутренний стержень капустного кочана. Также эту часть овоща можно назвать сердцевиной или стержнем.

В то же время слово "качан" имеет более широкое значение. Его употребляют, когда говорят о кукурузе, а в разговорной речи им иногда называют всю капустную головку. Кроме того, так могут называть остаток яблока или груши после того, как из них съели мякоть.

Однако лингвисты советуют различать эти понятия: если речь идет о целом кочане капусты, уместнее сказать "головка капусты", а когда о ее твердой внутренней части – "качан".

В народной речи можно встретить и гораздо более интересные варианты. В частности, в разных украинских говорах зафиксированы такие названия:

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храпа, хряпа;

храпка;

храпанка;

хрупанчик;

храбустик;

качєн;

кочерига;

огризок.

Некоторые из них связаны с особенностями местного произношения, другие отражают народные представления о форме или свойствах этой части капусты.

Интересно, что слово "кочерижка" также встречается в украинских диалектных материалах. В частности, его фиксировали исследователи говоров Донецкой области. Поэтому не совсем правильно утверждать, что оно существует только в русском языке.

Происхождение слова "качан" тоже представляет интерес для языковедов. Его связывают с праславянской формой kočanъ, хотя окончательно выясненной этимологии нет. Среди предположений – возможные связи с древними тюркскими словами, обозначавшими стебель.

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