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Что такое "правило объятий Диснея": родителям стоит взять его на вооружение

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
63
Что такое "правило объятий Диснея": родителям стоит взять его на вооружение
Персонажам тематических парков Disney неофициально запрещено размыкать объятия раньше, чем этого захочет сам ребенок. Источник: Pexels

В соцсетях есть отдельный популярный жанр коротких видео, в которых персонажи в Диснейлендах обнимают детей, а малыши реагируют на это с неподдельным восторгом. Но если присмотреться внимательнее, можно заметить одну интересную закономерность: сказочные герои Disney продолжают обнимать маленьких посетителей до тех пор, пока те сами не решат отпустить их.

Как пишет New York Post, в этот момент зритель наблюдает, как работает так называемое "правило объятий Диснея". Оно не является официальным и не утверждено в документах, однако многие сотрудники тематических парков Disney придерживаются такой негласной договоренности. Со временем она даже превратилась в привычную практику. Более того, родители с радостью перенимают ее.

Что такое ''правило объятий Диснея'': родителям стоит взять его на вооружение

В соцсетях обсуждают "правило объятий Диснея". Источник: Скриншот

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Эта трогательная традиция помогает детям почувствовать, что любимый персонаж не спешит прекращать объятия и отстраняться от них. Как сообщает фанатский сайт Disney Inside the Magic, эта практика берет начало еще со времен Уолта Диснея. Вероятно, именно он когда-то сказал: "Никогда не знаешь, насколько сильно этому ребенку могут быть нужны эти объятия".

В TikTok можно наткнуться на ролик, в котором маленькая девочка по имени Гейзел подбегает к Анне из мультфильма "Холодное сердце" и обнимает ее, не желая отпускать больше двух минут.

Все это время актриса, играющая персонажа, разговаривает с девочкой и без конца задает ей вопросы. Объятия заканчиваются лишь тогда, когда родителям наконец удается уговорить Гейзел отойти. У многих поведение актрисы вызвало настоящее восхищение и умиление.

Что такое ''правило объятий Диснея'': родителям стоит взять его на вооружение

Ребенок обнимает "Анну" во время поездки в Диснейленд. Источник: Скриншот

Что такое ''правило объятий Диснея'': родителям стоит взять его на вооружение

Пользователи Threads были в восторге от этой идеи. Источник: Скриншот

Помимо этой негласной традиции, в тематических парках действуют и вполне официальные правила для сотрудников. Например, персонажам запрещено есть на глазах у посетителей, татуировки нужно скрывать, а каждый сотрудник должен уметь оставлять автограф от имени своего персонажа. Также сотрудникам не разрешается отвечать на вопрос фразой "Я не знаю".

Есть и особые требования к внешнему виду. Если сотрудник носит очки, а его персонажу по задумке они не положены, придется пользоваться контактными линзами, чтобы не нарушать целостность образа.

Что такое ''правило объятий Диснея'': родителям стоит взять его на вооружение

Правило учит лучше слышать потребности ребенка. Источник: Скриншот

Правила касаются и посетителей парков. В частности, людям в возрасте от 14 лет запрещено приходить в костюмах, чтобы их не путали с настоящими персонажами Disney. А гостям, остановившимся в отелях Disney, не разрешается развешивать на балконах мокрые полотенца, купальники или одежду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие три правила поведения родителей помогают воспитать самостоятельного и ответственного ребенка.

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