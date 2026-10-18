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Что такое "стума": значение забытого слова

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
icon 60
Что такое "стума": значение забытого слова
Слова "стума" и "сутінки" довольно близки по значению, но не являются полными синонимами. Источник: Pexels

Если раскрыть поэтический сборник Михаила Старицкого, то в стихотворении "Болить моє серце" в первой же строфе читаем следующее: "Болить моє серце... холоне в грудя́х, // А ніч кругом чорна, понура... // Крізь стуму на мене вдивляється жах // Сліпими очима з-за муру". Эти строки умело создают атмосферу, но значение одного слова остается непонятным – что же такое эта "стума".

OBOZ.UA полистал словари украинского языка и рассказывает, что означает это существительное. Оно отмечено как устаревшее и поэтическое, а значит, если вы интересуетесь украинской литературой, точно пригодится вам.

Итак, согласно академическому 20-томному "Словарю украинского языка", стума – это полумрак, полутемнота. Слово имеет женский род и склоняется соответствующим образом, ударение падает на первый слог.

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Но не стоит путать "стуму" с "сутінками". Хотя они довольно близки по значению и описывают состояние слабой освещенности, все же "сутінки" – это, в первую очередь, время суток. Они наступают перед восходом солнца или сразу после его захода. Стума – это скорее постоянное явление. Например, это можно понять из цитаты Натана Рыбака: "Вже з давніх-давен у дідовій хаті запали клятий морок і стума".

Ранее OBOZ.UA объяснял слово "перемеженитися", которое использовала Марко Вовчок.

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