Что такое "вздор": как заменить на украинском

В повседневной речи до сих пор встречаются русские слова, для которых в украинском языке есть немало удачных соответствий. Одно из них – "вздор", которое можно услышать, когда человек хочет выразить недоверие к чьим-то словам или назвать сказанное бессмыслицей.

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На самом деле заменить этот русизм довольно просто, причем украинский предлагает сразу несколько вариантов. OBOZ.UA рассказывает, что в зависимости от контекста можно подобрать как нейтральные, так и более эмоциональные слова.

В украинском языке для этого есть несколько естественных соответствий.

Самые распространенные среди них:

Дурниця – щось нерозумне, беззмістовне або не варте уваги.

– щось нерозумне, беззмістовне або не варте уваги. Нісенітниця – висловлювання, позбавлене логіки чи здорового глузду.

– висловлювання, позбавлене логіки чи здорового глузду. Безглуздя – те, що не має розумного пояснення або сенсу.

– те, що не має розумного пояснення або сенсу. Маячня – беззмістовні, недоладні висловлювання.

– беззмістовні, недоладні висловлювання. Абищо – щось несерйозне, беззмістовне або неякісне.

Кстати, слово "дурниця" как соответствие русскому "вздор" зафиксировано еще в словаре Бориса Гринченко. Итак, речь идет не о современном языковом новообразовании, а о слове, которое украинцы используют издавна.

Выбор соответствующего слова зависит от того, что именно человек хочет сказать. Например, если нужно опровергнуть ложное утверждение, уместно употребить "нісенітниця" или "дурниця". А когда речь идет о полном отсутствии логики, лучше подойдет "безглуздя".

Вот несколько примеров:

"Не вір цим дурницям, краще перевір інформацію".

"Звідки ти взяв таку нісенітницю?"

"Усе, що він розповів про цю подію, – суцільна маячня".

"Це якесь безглуздя, жодних доказів немає".

"Не кажи абищо, якщо не знаєш подробиць".

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Украинский язык богат не только отдельными словами, но и образными выражениями, которыми можно описать бессмысленные разговоры.

Например, вместо русского "нести вздор" уместно сказать "молоти дурниці", "плести нісенітниці" или "городити казна-що".

Есть и более колоритные народные выражения. В частности, фразеологизм "наговорити сім мішків гречаної вовни" означает рассказать много небылиц или всякой чепухи. А выражение "сон рябої кобили" используют, когда хотят подчеркнуть полную бессмысленность услышанного.

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