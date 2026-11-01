Что такое "вздор": как заменить на украинском

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать лишь 3,5 тыс. грнБудут ли сильные морозы зимой в Украине: ученая удивила долгосрочным прогнозомБудут ли сильные морозы зимой в Украине: ученая удивила долгосрочным прогнозомПотери России в УкраинеСилы обороны сократили численность армии РФ еще на 2100 оккупантов: данные ГенштабаПригласит ли Трамп Зеленского на саммит G20: появился ответПригласит ли Трамп Зеленского на саммит G20: появился ответОккупанты запустили по Украине более 400 БпЛА, силы ПВО сбили 371 из них: последствия вражеских ударовОккупанты запустили по Украине более 400 БпЛА, силы ПВО сбили 371 из них: последствия вражеских ударовВ МИД Германии призвали к диалогу с Россией: что это значитВ МИД Германии призвали к диалогу с Россией: что это значитГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовЖивущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератораЖивущие в квартирах украинцы могут приобрести замену генератора: инструкция по расчету мощности "экофлоу"Армия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видеоАрмия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видеоКардиологи назвали семена, которые помогают поддерживать нормальное давление и сердечный ритмКардиологи назвали семена, которые помогают поддерживать нормальное давление и сердечный ритм
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Что такое "вздор": как заменить на украинском

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read1 мин
15
Что такое "вздор": как заменить на украинском
Правила украинского языка. Источник: Создано с помощью ИИ

В повседневной речи до сих пор встречаются русские слова, для которых в украинском языке есть немало удачных соответствий. Одно из них – "вздор", которое можно услышать, когда человек хочет выразить недоверие к чьим-то словам или назвать сказанное бессмыслицей.

На самом деле заменить этот русизм довольно просто, причем украинский предлагает сразу несколько вариантов. OBOZ.UA рассказывает, что в зависимости от контекста можно подобрать как нейтральные, так и более эмоциональные слова.

В украинском языке для этого есть несколько естественных соответствий.

Самые распространенные среди них:

  • Дурниця – щось нерозумне, беззмістовне або не варте уваги.
  • Нісенітниця – висловлювання, позбавлене логіки чи здорового глузду.
  • Безглуздя – те, що не має розумного пояснення або сенсу.
  • Маячня – беззмістовні, недоладні висловлювання.
  • Абищо – щось несерйозне, беззмістовне або неякісне.
Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
2,5 т.
Флаг какой страны имел лишь однин цвет? Интересный факт, о котором мало кто знает
2,5 т.
Флаг какой страны имел лишь однин цвет? Интересный факт, о котором мало кто знает
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
1,2 т.
Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото
1,2 т.
Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
627
Выступающий спортсмен
627
Выступающий спортсмен

Кстати, слово "дурниця" как соответствие русскому "вздор" зафиксировано еще в словаре Бориса Гринченко. Итак, речь идет не о современном языковом новообразовании, а о слове, которое украинцы используют издавна.

Выбор соответствующего слова зависит от того, что именно человек хочет сказать. Например, если нужно опровергнуть ложное утверждение, уместно употребить "нісенітниця" или "дурниця". А когда речь идет о полном отсутствии логики, лучше подойдет "безглуздя".

Вот несколько примеров:

  • "Не вір цим дурницям, краще перевір інформацію".
  • "Звідки ти взяв таку нісенітницю?"
  • "Усе, що він розповів про цю подію, – суцільна маячня".
  • "Це якесь безглуздя, жодних доказів немає".
  • "Не кажи абищо, якщо не знаєш подробиць".

Украинский язык богат не только отдельными словами, но и образными выражениями, которыми можно описать бессмысленные разговоры.

Например, вместо русского "нести вздор" уместно сказать "молоти дурниці", "плести нісенітниці" или "городити казна-що".

Есть и более колоритные народные выражения. В частности, фразеологизм "наговорити сім мішків гречаної вовни" означает рассказать много небылиц или всякой чепухи. А выражение "сон рябої кобили" используют, когда хотят подчеркнуть полную бессмысленность услышанного.

Ранее OBOZ.UA разбирался, есть ли разница в значении между словами "мешканці" и "жителі" – из-за них поссорились даже профессиональные филологи.

Похожие темы
толкование словукраинский язык
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!