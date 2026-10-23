Что происходит в мозге ребенка, когда ему читают книгу вместо видео: ученые обнаружили поразительную разницу

Когда родители показывают детям картинки в книге и рассказывают о том, что происходит, активность мозга мальчиков и девочек отличается от той, которая наблюдается во время просмотра видео. Вовлеченность малышей зависит не только от того, насколько внимательно они за чем-то наблюдают, но и от того, взаимодействуют ли они с другим человеком.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты исследования, в котором отслеживали активность мозга малышей во время чтения сказок и просмотра экранов. Вместо того чтобы просить детей выполнять серию искусственных заданий в лаборатории, команда наблюдала за ними во время привычных занятий. Родители читали интерактивные книги и разгадывали головоломки.

Затем команда исследователей поэтапно изучала записи, определяя периоды, когда ребенок социально взаимодействовал с родителями, и сравнивая их с периодами, когда внимание малыша было направлено на фильм.

Ученые сосредоточились на двух моделях активности мозга: альфа- и тета-волнах. Альфа-активность снижалась в моменты социального взаимодействия с родителями, тогда как тета-активность возрастала. Эти модели связаны с вниманием и обработкой социальной информации, хотя ни одна из мозговых волн не является прямым показателем обучения или доказательством того, что ребенок понял сказанное.

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Когда малышу читают книгу, это может быть гораздо большим, чем просто слушание истории. Ребенок может указать на картинку, назвать предмет, задать вопрос, имитировать звук или посмотреть на родителей, чтобы поделиться реакцией. Взрослый может немедленно ответить, повторить слово или изменить тему разговора в соответствии с интересами сына или дочери.

Главные истории дня

Во время чтения сказки родители могут остановиться, чтобы спросить, что ребенок видит на картинке, позволить ему перевернуть страницы или ответить на неожиданный вопрос. В то же время видео может удерживать внимание ребенка, но его просмотр не обязательно предполагает такое же взаимодействие.

Полученные результаты не означают, что родители должны отказаться от совместного просмотра фильмов или превращать каждую сказку в урок. Исследователи предлагают повод для совместного времяпрепровождения, когда малыш может взаимодействовать со взрослыми.

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