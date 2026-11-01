Что есть ''на ходу'', если нет возможности брать еду с собой: нутрициолог дала советы родителям школьников

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Потери России в УкраинеСилы обороны сократили численность армии РФ еще на 2100 оккупантов: данные ГенштабаБудут ли сильные морозы зимой в Украине: ученая удивила долгосрочным прогнозомБудут ли сильные морозы зимой в Украине: ученая удивила долгосрочным прогнозомЗа хакерской атакой на Binance стоит Северная Корея – ФБРЗа хакерской атакой на Binance стоит Северная Корея – ФБРОккупанты запустили по Украине более 400 БпЛА, силы ПВО сбили 371 из них: последствия вражеских ударовОккупанты запустили по Украине более 400 БпЛА, силы ПВО сбили 371 из них: последствия вражеских ударовВ Украине готовятся сносить домаОтселение украинцев из квартир: "слуга народа" рассказала, кто будет принимать решение о сносе домовНаходился в розыске: во Львове задержали и доставили в ТЦК активиста СтахиваНаходился в розыске: во Львове задержали и доставили в ТЦК активиста СтахиваЦена на Tesla Model YУкраинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной моделиСамый напряженный период наконец-то закончился для 4 знаков зодиака: жизнь вам дает зеленый светСамый напряженный период наконец-то закончился для 4 знаков зодиака: жизнь вам дает зеленый светИмеют поддержку в России: Туск прокомментировал конфликт вокруг Конституционного трибуналаИмеют поддержку в России: Туск прокомментировал конфликт вокруг Конституционного трибуналаВ российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видеоВ российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Что есть "на ходу", если нет возможности брать еду с собой: нутрициолог дала советы родителям школьников

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
126
Что есть "на ходу", если нет возможности брать еду с собой: нутрициолог дала советы родителям школьников
Иллюстративное изображение. Что давать на перекус школьникам. Источник: freepik

Скриншот поста на странице daria.cooks.it в Instagram Родителям школьников, которые постоянно заняты, стоит придерживаться простых правил в питании. Так, им лучше есть "не идеально", а регулярно, достаточно и сбалансированно. Если у них нет возможности организовать полноценный прием пищи из-за занятости, то они могут собрать перекус из белкового продукта, источника углеводов и фруктов или овощей.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала нутрициолог и фитнес-тренер Майя Боровик. По ее словам, достаточно иметь несколько простых продуктов, которые можно быстро съесть. Например, натуральный йогурт или кефир плюс банан, яблоко и горсть орехов; цельнозерновой хлеб или хлебцы с сыром или мясом; вареные яйца; кисломолочный сыр; готовое запеченное мясо или птица, если есть возможность правильно их хранить.

Что есть ''на ходу'', если нет возможности брать еду с собой: нутрициолог дала советы родителям школьников

Готовые бутерброды. Источник: Скриншот поста на странице daria.cooks.it в Instagram

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,3 т.
Флаг какой страны имел лишь однин цвет? Интересный факт, о котором мало кто знает
1,3 т.
Флаг какой страны имел лишь однин цвет? Интересный факт, о котором мало кто знает
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
1,0 т.
Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото
1,0 т.
Рассыпал на партах камни и запретил обращаться к нему за помощью: учитель географии из Киева устроил ученикам неожиданный квест. Фото
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
600
Выступающий спортсмен
600
Выступающий спортсмен

"Я очень хорошо понимаю состояние, когда в какой-то момент ловишь себя на мысли: "А я сегодня вообще ела?" Поэтому я точно не буду советовать родителям готовить себе пять контейнеров еды на день и носить их с собой. Если говорить о питании "на бегу", я бы прежде всего советовала иметь несколько простых продуктов, которые можно съесть буквально за несколько минут", – отмечает Боровик.

Она также добавляет, что популярные для перекуса хлебцы могут стать источником углеводов. То же самое, по ее словам, касается кефира: если дополнить его фруктом, орехами или сэндвичем, это отличный вариант, чтобы быстро поесть.

Что есть ''на ходу'', если нет возможности брать еду с собой: нутрициолог дала советы родителям школьников

Готовые треугольники из лаваша. Источник: Скриншот поста на странице daria.cooks.it в Instagram

В то же время, выбирая для перекуса мясные рулеты или другие готовые продукты из магазина, эксперт советует смотреть не только на надпись "высокое содержание белка", но и на количество соли, насыщенных жиров и общую пищевую ценность.

"Фруктово-ореховые батончики, печенье или сушеные слайсы из куриного филе тоже не нужно демонизировать. Их можно есть, просто я бы не делала их основой ежедневного рациона" – объясняет специалистка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нутрициолог назвала стоп-фразы, которые травмируют детей.

Похожие темы
Воспитаниешкольное питаниешколаМайя БоровикМайя Боровик
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!