Что есть ''на ходу'', если нет возможности брать еду с собой: нутрициолог дала советы родителям школьников

Скриншот поста на странице daria.cooks.it в Instagram Родителям школьников, которые постоянно заняты, стоит придерживаться простых правил в питании. Так, им лучше есть "не идеально", а регулярно, достаточно и сбалансированно. Если у них нет возможности организовать полноценный прием пищи из-за занятости, то они могут собрать перекус из белкового продукта, источника углеводов и фруктов или овощей.

Видео дня

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала нутрициолог и фитнес-тренер Майя Боровик. По ее словам, достаточно иметь несколько простых продуктов, которые можно быстро съесть. Например, натуральный йогурт или кефир плюс банан, яблоко и горсть орехов; цельнозерновой хлеб или хлебцы с сыром или мясом; вареные яйца; кисломолочный сыр; готовое запеченное мясо или птица, если есть возможность правильно их хранить.

"Я очень хорошо понимаю состояние, когда в какой-то момент ловишь себя на мысли: "А я сегодня вообще ела?" Поэтому я точно не буду советовать родителям готовить себе пять контейнеров еды на день и носить их с собой. Если говорить о питании "на бегу", я бы прежде всего советовала иметь несколько простых продуктов, которые можно съесть буквально за несколько минут", – отмечает Боровик.

Она также добавляет, что популярные для перекуса хлебцы могут стать источником углеводов. То же самое, по ее словам, касается кефира: если дополнить его фруктом, орехами или сэндвичем, это отличный вариант, чтобы быстро поесть.

РЕКЛАМА

В то же время, выбирая для перекуса мясные рулеты или другие готовые продукты из магазина, эксперт советует смотреть не только на надпись "высокое содержание белка", но и на количество соли, насыщенных жиров и общую пищевую ценность.

"Фруктово-ореховые батончики, печенье или сушеные слайсы из куриного филе тоже не нужно демонизировать. Их можно есть, просто я бы не делала их основой ежедневного рациона" – объясняет специалистка.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нутрициолог назвала стоп-фразы, которые травмируют детей.