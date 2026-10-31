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Что за правило "3+5": все слова нужно писать с заглавной буквы

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
135
Что за правило "3+5": все слова нужно писать с заглавной буквы
В украинском языке совсем немного названий, все слова в которых пишутся с заглавной буквы

В украинском языке, в отличие от английского, почти не существует устойчивых словосочетаний и названий, в которых все слова писались бы с заглавной буквы. Впрочем, почти – это не все. И для исключений репетитор Наталья Сорокина придумала собственное правило, которое назвала "3 + 5".

В чем заключается суть этого правила, педагог объяснила в своем TikTok. "Это самое любимое правило моих учеников в теме "Заглавная буква"", – рассказала она.

Суть правила заключается в том, что все слова пишутся с заглавной буквы в названиях трех важнейших государственных праздников и высших государственных символов Украины. А также в названиях пяти высших органов власти Украины и высших мировых организаций.

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И вот эти названия:

  • государственные праздники – День Незалежності України, День Соборності України, День Конституції України;
  • государственные символы – Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України;
  • высшие органы власти Украины – Верховна Рада України, Верховний Суд, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Збройні Сили України;
  • высшие мировые организации – Рада Безпеки, Ліга Націй, Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз і Товариство Червоного Хреста.

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