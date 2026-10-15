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"Чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!" Школа английского языка опозорилась из-за практического задания

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
icon 30
"Чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!" Школа английского языка опозорилась из-за практического задания
Школа английского языка позорилась из-за практического задания. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Онлайн-школа английского языка опозорилась из-за практического задания для учеников, на котором был изображен советский диктатор Иосиф Сталин. Под картинкой была надпись: "Работать так, чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!"

Об этом случае рассказал один из пользователей сети с ником nikita_shloss в посте в Threads. Он удивился такой ситуации.

''Чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!'' Школа английского языка опозорилась из-за практического задания

В онлайн-школе английского языка используют лозунги Сталина. Источник: Скриншот

Пользователей сети не менее удивил этот случай, и они отмечали, что подобные инциденты происходят в этом учебном заведении не впервые. В то же время сама школа сообщила, что информация будет проверена и удалена с платформы.

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"Такого контента не должно быть на нашей образовательной платформе. Мы уже передали информацию ответственной команде для проверки и удаления", – отметили представители учебного заведения.

''Чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!'' Школа английского языка опозорилась из-за практического задания

Украинцев возмутил случай в онлайн-школе английского языка. Источник: Скриншот

''Чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!'' Школа английского языка опозорилась из-за практического задания

Сеть возмутил случай в онлайн-школе английского языка. Источник: Скриншот

Напомним, с 1 сентября 2026 года изучение английского языка стало обязательным для детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет), независимо от формы собственности детских садов. Соответствующую инициативу внедряет Министерство образования и науки (МОН).

Руководители детских садов должны были предоставить информацию о количестве групп и запланированном кадровом обеспечении для внедрения английского языка. Учреждения также имеют право самостоятельно разрабатывать частичные программы или привлекать специалистов на договорных условиях (например, через онлайн-платформы или договоры с индивидуальными предпринимателями), говорится в соответствующем письме МОН.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что должен знать ребенок по английскому языку после первого класса и когда нанимать репетитора.

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