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"Шерсть встала дыбом": как сказать одним словом на украинском, чтобы не было кальки

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
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"Шерсть встала дыбом": как сказать одним словом на украинском, чтобы не было кальки
Украинский эквивалент возник благодаря сердитому ежу. Источник: Pexels

Если у вас есть домашние животные, такие как кошки или собаки, то вы не раз видели, как они при неприятном звуке (например, взрыве) или при встрече с другим животным поднимають шерсть дыбом. А знаете ли вы, как этот процесс правильно называется на украинском языке?

Тем, кто долго говорил по-русски, может вспомниться глагол "ощетиниваться". Интересно, что некоторые украинские словари содержат аналогичную лексему "ощетинюватися". Но ее сложно назвать исконно украинской, ведь она содержит нехарактерный для нашего языка префикс "о-", присоединенный к вполне нормативному корню "-щетин-". Поэтому OBOZ.UA решил найти лучший эквивалент.

''Шерсть встала дыбом'': как сказать одним словом на украинском, чтобы не было кальки

Значение слова "наижачуватися". Источник: Скриншот

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И он существует. Причем является довольно образным. О процессе, когда у кого-то волосы встают дыбом, мы говорим на украинском языке "наїжачуватися". Сразу в воображении всплывает испуганный или сердитый еж, который поднимает свои иголки, чтобы отпугнуть противника.

Используется это слово и в переносном смысле. Может означать состояние внутреннего напряжения, ожидание неприятностей, процесс разгорания негативных эмоций – злости, гнева, раздражения, или проявление возмущения, недовольства, протеста.

Вот как можно использовать это колоритное слово в предложении:

  • Два незнайомих коти зустрілись на вулиці і наїжачились у передчутті бійки.
  • Їй не подобалось, як з нею розмовляють, тому вона наїжачилась і почала відповідати доволі грубо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский язык слово "отнюдь".

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