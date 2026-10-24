"Шевченко никогда не работал в Киевском университете": репетитор раскрыла малоизвестный факт о Кобзаре

Тарас Шевченко в свое время получил назначение на должность учителя рисования в Киевском университете, но так и не приступил там к работе. Поэта арестовали по дороге в Киев из-за его связей с участниками Кирилло-Мефодиевского общества и обнаружения запрещенных произведений.

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Об этом малоизвестном эпизоде из жизни Кобзаря рассказала репетитор Оксана Николаевна в своем TikTok. По ее словам, кандидатуру Шевченко на должность преподавателя продвигали его друзья, в частности историк Николай Костомаров, который уже работал в университете.

Костомаров и другие знакомые Шевченко хотели, чтобы поэт преподавал рисование. Как объяснила репетитор, у него были необходимые диплом и талант, а после смерти предыдущего учителя нужно было найти замену.

Позже Костомаров написал товарищу, что его кандидатуру утвердили. Оксана Николаевна пересказала содержание этого письма так: "Тарас, приезжай в Киев, тебя назначили учителем малярного искусства".

Шевченко отправился в Киев. Он также планировал посетить свадьбу Костомарова, на которой должен был быть старшим боярином. Однако до города поэт так и не добрался.

Арест на пароме

По дороге в Киев полицейские узнали Шевченко и сообщили ему об аресте. По словам репетиторки, поэт был одет в праздничный фрак, поскольку собирался на свадьбу. Когда его задержали, он попытался избавиться от бумаг, выбросив их за борт.

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"Шевченко в красивом фраке, ведь он должен был быть старшим боярином на свадьбе, выбрасывает свои бумаги за борт", – рассказала Оксана Николаевна.

Полицейские пытались выловить документы из воды, а затем задержали поэта. В бумагах нашли его произведения "Кавказ" и "Сон". Обе поэмы сегодня входят в программу, которую изучают украинские школьники, в частности при подготовке к национальному мультипредметному тесту (НМТ).

Кирилло-Мефодиевское общество

Как объяснила репетитор, перед арестом Шевченко полиция задержала Николая Костомарова из-за его участия в Кирилло-Мефодиевском обществе. После этого правоохранители начали проверять других людей, которые могли быть связаны с братством.

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По словам Оксаны Николаевны, следствию не удалось доказать участие Шевченко в обществе. Однако поэта сослали в Орскую крепость, а также запретили ему писать и рисовать.

Таким образом, несмотря на назначение на должность преподавателя рисования в Киевском университете, Шевченко так и не смог приступить к работе. Его путь в Киев прервал арест, а последующие события коренным образом изменили жизнь поэта.

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