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"Жаль, что родителям не сокращают рабочий день". Сеть возмутили уроки по 35 минут в школах Киевщины

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read3 мин
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"Жаль, что родителям не сокращают рабочий день". Сеть возмутили уроки по 35 минут в школах Киевщины
Иллюстративное изображение. Как проходит обучение в школах во время отключения света

С 9 ноября 2026 года во всех школах Бучанской общины в Киевской области уроки будут длиться 35 минут. Такое решение принял городской совет из-за длительных отключений электроэнергии, снижения температуры и сокращения светового дня.

Главным приоритетом общины остается очное обучение детей, а сокращение продолжительности уроков позволит оптимизировать образовательный процесс, минимизировать влияние энергодефицита и обеспечить завершение занятий до наступления сумерек. На официальной странице городского совета в Facebook сообщили, что решение принято с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины для сохранения безопасных условий.

''Жаль, что родителям не сокращают рабочий день''. Сеть возмутили уроки по 35 минут в школах Киевщины

В Бучанском районе сокращают продолжительность уроков. Источник: Скриншот

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"Призываем родителей с пониманием отнестись к нововведениям и заранее скорректировать маршруты сопровождения детей в учебные заведения и обратно", – говорится в обращении.

''Жаль, что родителям не сокращают рабочий день''. Сеть возмутили уроки по 35 минут в школах Киевщины

В школах Бучанского района сократят продолжительность уроков. Источник: Скриншот

 

В то же время не все украинцы поддержали такую инициативу. В частности, некоторые указывали, что в таком случае родителям нужно сокращать рабочий день. В то же время другие саркастически отмечали, что вскоре уроки будут начинаться в 7 утра, чтобы проводить их засветло.

''Жаль, что родителям не сокращают рабочий день''. Сеть возмутили уроки по 35 минут в школах Киевщины

Родителей возмутило решение сократить продолжительность уроков в школах. Источник: Скриншот

"Уроки во вторую смену начинались в 12:30, теперь в 12:40 после нововведений. Еще планируются изменения в расписании? Или, может, уже хватит менять время и пора переходить к конструктивной работе власти по отношению к школам! Вопрос: обеспечены ли школы генераторами и топливом для них? Почему до сих пор не налажено питание в школах в укрытии? Почему до сих пор нормально не работает вентиляция в укрытии? Вы там что, только расписание уроков в состоянии менять, больше ничего?", – пишут в сети.

''Жаль, что родителям не сокращают рабочий день''. Сеть возмутили уроки по 35 минут в школах Киевщины

В школах Киевской области сократили продолжительность уроков. Источник: Скриншот

Напомним, учителя могут сокращать продолжительность уроков до 35 минут, если видят, что ученики устали. Кроме того, может меняться и порядок предметов в расписании, чтобы дети разбирали сложный материал тогда, когда им легче концентрироваться. На это обратил внимание министр образования и науки Украины Андрей Бутенко. По его словам, главная задача школы – не формальное соблюдение одинаковой продолжительности каждого урока, а достижение программных результатов обучения.

Он отметил, что если учитель видит, что дети устали, занятие можно завершить раньше. Речь идет, в частности, о сокращении 45-минутного урока до 40 или 35 минут. Министр считает, что такой подход должен помочь рациональнее использовать учебное время и не тратить его на формальное продолжение занятия, если ученики уже потеряли концентрацию.

''Жаль, что родителям не сокращают рабочий день''. Сеть возмутили уроки по 35 минут в школах Киевщины

Педагог указал на проблемы в украинском образовании

Санитарный регламент подчеркивает, что организация образовательного процесса не должна приводить к перегрузке учеников. Отдельно нормативные документы регулируют и дистанционное обучение. В условиях военного положения для синхронного дистанционного обучения предусмотрены разные варианты продолжительности занятий в зависимости от возраста:

  • для 5–6 классов – два занятия по 45 минут, три по 35 или четыре по 25 минут;
  • для 7–9 классов – два по 45, три по 40, четыре по 30 или пять по 25 минут.

В то же время образовательный юрист Лилия Орел объяснила, что учителя обязаны соблюдать утвержденное расписание занятий и установленную продолжительность уроков и не имеют права самостоятельно сокращать их без надлежащих правовых оснований. Если педагог без уважительных причин заканчивает занятие раньше, это может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины и невыполнение должностных обязанностей, а учитель может быть привлечен к ответственности.

"За самовольное сокращение уроков учитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Согласно статье 147 Кодекса законов о труде Украины, за нарушение трудовой дисциплины может применяться выговор, а за систематическое невыполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, при наличии предусмотренных законом условий, возможно увольнение в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 40 КЗоТ Украины", – написала Орел.

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