В сети возникла дискуссия из-за бесплатных обедов в школах. Так, в одной из групп в Facebook показали фото обеда в одной из гимназий Кропивницкого, где детям в одноразовых контейнерах дали запеканку со сметаной, банан и консервированную кукурузу. Подобное блюдо вызвало возмущение у родителей.

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Под постом разгорелась дискуссия: украинцы удивлялись, почему школа должна ассоциироваться "с котлетами", тогда как другие жаловались на качество питания. В то же время образовательный эксперт Виктор Громовой, реагируя на сообщение, удивился, почему единственное, что волнует родителей школьников, – это обеды.

"Неужели единственное, что волнует родительскую общественность моего родного города, – это обеды? И почему-то у многих "заказчиков образовательных и пищевых услуг", несмотря на их бесплатность, есть какие-то "обиды" на обеды и подозрения, что детей обделяют", – написал Громовой и вызвал дискуссию среди педагогов.

В комментариях многие отмечали, что с появлением бесплатного питания в школах, оно стало едва ли не единственной проблемой родителей. Ведь пока его не было, они обращали внимание на другие вызовы. Кроме того, многие отмечали, что учителя не зря напоминают давать детям с собой перекус, ведь не всем школьникам нравятся блюда в столовой. А кто-то и вовсе говорил, что подобная порция вполне уместна и включает все необходимые составляющие.

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"Похоже на завтрак, заменить кукурузу на банан побольше или кусок запеканки – и получится нормальный завтрак. Ничего страшного не вижу. Немного нерационально тратятся средства и планируется меню, но школьное питание меня беспокоит меньше, чем все остальные проблемы".

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"Отличный, полезный завтрак, тем более ваш ребенок перед тем, как идти в школу, завтракал дома?"

"Поэтому учителя предупреждают, чтобы детям давали перекус. Для большего, наверное, дети не должны сидеть в подвале, а повара не должны готовить и раздавать еду под угрозой обстрела".

"Что плохого в этой еде? Сомневаюсь, что это обед, скорее нормальный завтрак".

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"Как сказал мой сын – все было очень вкусно".

Напомним, питание детей в школе должно состоять из источника белка, углеводов, овощей или фруктов. Если правильно сформировать меню, включив в него сезонные продукты, можно составить для школьников питательный прием пищи за 50-60 гривен. При этом не стоит пытаться сделать за такую сумму "ресторанное" меню. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала нутрициолог и фитнес-тренер Майя Боровик. Она подчеркнула, что для детей важны не только калории, но и качество рациона, которое влияет на рост, развитие, самочувствие и способность учиться.

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При этом образовательный эксперт Игорь Ликарчук раскритиковал ажиотаж в соцсетях вокруг обедов в школах. По его словам, учебные заведения предназначены для обучения, а не общественного питания. Он подчеркнул, что эта инициатива актуальна, ведь для многих семей это важный аспект.

Ликарчук отмечает, что школа может быть местом, где ребенок питается, однако она не должна превращаться в организатора этого питания. Он подчеркнул, что главная цель учебных заведений – учить, а не кормить детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети предложили отменить бесплатное питание в школах.