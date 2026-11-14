Школа отказывается отдавать ребенка дедушке из укрытия во время тревоги: что делать родителям, если учреждение не признает заявление. Разъяснение юриста
Когда школьники находятся в учебном заведении, за сохранность их жизни и здоровья отвечают учителя, поэтому ученики не могут самостоятельно выходить из укрытия во время воздушной тревоги. Забрать ребенка из убежища могут только законные представители.
На это указывает юрист Владимир Божинский в интервью медиа НУШ, отвечая на вопрос, почему дедушка не может забрать школьника из укрытия. По словам эксперта, дедушка является близким родственником, но не законным представителем ребенка.
В то же время согласно Гражданскому кодексу Украины, родители имеет право письменно уполномочить дедушку представлять ее интересы в учебном заведении и сопровождать ребенка (осуществлять представительство).
Законодательство содержит определенную коллизию:
- согласно Требованиям по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты (приказу МВД Украины от 09.07.2018 № 579), лица, находящиеся в укрытии, должны оставаться там до получения сигнала "Отбой воздушной тревоги", кроме случаев вынужденной аварийной эвакуации.
- согласно статьям 151 и 154 Семейного кодекса Украины и статье 242 Гражданского кодекса Украины, родители имеют первоочередное право на личное воспитание и защиту ребенка и являются его единственными законными представителями, а военное положение не ограничивает родительских прав.
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