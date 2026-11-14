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Школа отказывается отдавать ребенка дедушке из укрытия во время тревоги: что делать родителям, если учреждение не признает заявление. Разъяснение юриста

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
462
Школа отказывается отдавать ребенка дедушке из укрытия во время тревоги: что делать родителям, если учреждение не признает заявление. Разъяснение юриста
Иллюстративное изображение. Могут ли родители забирать детей из укрытия

Когда школьники находятся в учебном заведении, за сохранность их жизни и здоровья отвечают учителя, поэтому ученики не могут самостоятельно выходить из укрытия во время воздушной тревоги. Забрать ребенка из убежища могут только законные представители.

На это указывает юрист Владимир Божинский в интервью медиа НУШ, отвечая на вопрос, почему дедушка не может забрать школьника из укрытия. По словам эксперта, дедушка является близким родственником, но не законным представителем ребенка.

Школа отказывается отдавать ребенка дедушке из укрытия во время тревоги: что делать родителям, если учреждение не признает заявление. Разъяснение юриста

Может ли дедушка забирать школьника из укрытия. Источник: Telegram / Харьковский городской совет

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В то же время согласно Гражданскому кодексу Украины, родители имеет право письменно уполномочить дедушку представлять ее интересы в учебном заведении и сопровождать ребенка (осуществлять представительство).

Законодательство содержит определенную коллизию:

  • согласно Требованиям по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты (приказу МВД Украины от 09.07.2018 № 579), лица, находящиеся в укрытии, должны оставаться там до получения сигнала "Отбой воздушной тревоги", кроме случаев вынужденной аварийной эвакуации.
  • согласно статьям 151 и 154 Семейного кодекса Украины и статье 242 Гражданского кодекса Украины, родители имеют первоочередное право на личное воспитание и защиту ребенка и являются его единственными законными представителями, а военное положение не ограничивает родительских прав.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли уволить учителя за незаполненные электронные журналы и недостатки в проведении уроков.

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