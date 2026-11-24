В соцсети Threads разгорелась дискуссия вокруг уроков трудового обучения в школе. Пользовательница с ником gogaillustrator поделилась скриншотом из одного из родительских чатов, где было указано, что девочки будут готовить бутерброды на занятии по технологиям.

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В посте женщины было указано, что деньги на продукты возьмут из фонда класса, а после приготовления, мальчиков угостят бутербродами. Женщину возмутило, что такое до сих пор происходит в школе, ведь это способствует воспитанию "мужчин-бытовых инвалидов".

"Я думала, такого уже нет. У нас ведь так мало бытовых инвалидов среди мужчин, которые сами не могут положить себе еду в тарелку, – давайте воспитаем еще пару таких поколений", – написала пользовательница сети.

В комментариях украинцы вспомнили, как проходили уроки трудового обучения во время их учебы в школе. Так, многие говорили, что подобные занятия напоминают "совковые технологии", тогда как школьниц никто не кормит. Кроме того, многие отмечали, что именно таким образом из девочек воспитывают хозяек и служанок, тогда как мальчики ничего не делают на занятиях для девочек.

"Высокие совковые технологии. До сих пор это дер*мо "домостройное" пихают".

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"А накормить девочек за деньги из фонда класса никто не хочет?"

"Пусть тогда и мальчики участвуют в приготовлении бутербродов. Девочки не прислуга".

"Мы делали бутерброды, салаты и даже вареники, а потом все это ели мальчики".

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"И, конечно, покупали это за свои деньги. Вот типичное воспитание "хозяек". За 14 лет я думала, что этой глупости уже нет".

"30 лет назад мы, девочки, должны были дома сварить овощи для оливье, принести в школу вместе с ножами, досками и мисками, фартуками. Весь урок мы резали-крошили, пока мальчики делали что-то непонятное с железками, а потом они, "уставшие", приходили в класс, и мы их красиво обслуживали, подавали".

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