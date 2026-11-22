Школы Одессы с 23 по 27 ноября включительно переходят на дистанционное обучение из-за перебоев с теплом, светом и водой. Для учеников, которые из-за отключений электроэнергии не смогут присоединиться к онлайн-урокам, подготовлены видеозанятия. Получить записи можно, обратившись к классному руководителю или директору школы.

Видео дня

Об этом сообщил департамент образования и науки Одесского городского совета. В то же время в детсадах будут работать дежурные группы для детей работников критической инфраструктуры. Узнать расписание родители могут в администрации учреждений.

"С 23 по 27 ноября включительно школы Одессы будут учиться дистанционно. Из-за значительных перебоев с теплом, светом и водой действуем по алгоритмам, утвержденным городской комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС. Понимаем, что из-за отключений дети не всегда смогут присоединиться к онлайн-урокам. Наши педагоги подготовили видеоуроки, которые можно посмотреть, когда будет возможность. Чтобы получить записи, обратитесь к классному руководителю или директору школы. В эти дни в детских садах будут работать только дежурные группы для детей работников критической инфраструктуры. О работе дежурной группы можно узнать в администрации своего детского сада", – говорится в сообщении.

Также департамент рекомендует родителям по возможности заряжать телефоны, планшеты и ноутбуки, когда появляется электричество. Для этого можно воспользоваться и пунктами несокрушимости, которые работают на базе образовательных учреждений.

Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной из-за повторных российских атак на энергетическую инфраструктуру. В регионе происходят масштабные отключения электроэнергии, а после восстановления электроснабжения возможны перепады напряжения, сообщило Министерство энергетики Украины.

После массированной атаки РФ в ночь на 20 ноября энергетикам удалось частично стабилизировать электроснабжение в регионах, подвергшихся ударам. В то же время российские войска продолжают атаковать восстановленные объекты, а воздушные тревоги осложняют ремонтные работы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что будет со школами Киева во время отключения света и воды.