Школы должны самостоятельно выявлять образовательные потери: ГСКО предложила новую систему восполнения пробелов в знаниях школьников

Украинские школы должны самостоятельно выявлять пробелы в знаниях учеников, планировать компенсаторное обучение и использовать инструменты внутренней системы обеспечения качества образования. Тогда как общины должны отвечать за стратегическое управление процессом преодоления образовательных потерь, обеспечение учреждений необходимыми ресурсами, а также организацию системной психологической поддержки.

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Соответствующие рекомендации содержатся в базовой модели системы преодоления образовательных потерь, которую подготовила и обнародовала Государственная служба качества образования. Модель разработали на основе рекомендаций, сформированных по итогам обсуждений результатов мониторингового исследования качества образования в школах во время военного положения за 2023–2025 годы. Документ предусматривает разграничение задач между местными властями и учреждениями образования.

Одним из главных направлений модели является создание единой системы мониторинга образовательных потерь на уровне территориальных общин. Для этого предлагают формировать отдельные "паспорта образовательных потерь" учебных заведений и внедрять цифровые дашборды, которые будут отражать ситуацию в общинах.

Кроме того, ГСКО подчеркивает необходимость принимать управленческие решения на основе достоверных данных. Для этого предлагают отойти от формальной отчетности и использовать репрезентативные результаты исследований.

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Территориальные общины и школы могут самостоятельно адаптировать предусмотренные ею инструменты в соответствии с местными потребностями и условиями.

С базовой моделью системы преодоления образовательных потерь можно ознакомиться по ссылке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лишь треть украинских школ приспособлена к дистанционному обучению.

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