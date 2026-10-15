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Школы смогут сочетать очную и дистанционную формы обучения: правительство урегулировало порядок организации обучения во время воздушных тревог

Катя ПомазанКатя Помазан
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Школы смогут сочетать очную и дистанционную формы обучения: правительство урегулировало порядок организации обучения во время воздушных тревог
Иллюстративное изображение. Как проходит обучение в школах

Украинские школы смогут более гибко организовывать образовательный процесс во время длительных воздушных тревог, сочетая занятия в классах и дистанционное обучение. При этом безопасность учеников и педагогов остается обязательным условием, а во время сигнала тревоги все должны находиться в укрытиях.

Правительство приняло решение об организации обучения во время длительных воздушных тревог. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram-канале.

Местные общины должны помочь школам адаптировать образовательный процесс к условиям безопасности. В частности, необходимо рассмотреть возможность использования других оборудованных укрытий, где можно проводить уроки.

"Местные общины должны уделить особое внимание этой задаче и помочь учебным заведениям адаптировать образовательный процесс к вызовам безопасности", — отметил Корецкий.

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Каждое учебное заведение самостоятельно будет определять модель обучения с учетом ситуации с безопасностью, вместимости укрытия и условий его обустройства. Занятия можно будет проводить в классах или укрытиях, а также сочетать очный и дистанционный форматы.

"Каждая школа самостоятельно определяет модель обучения с учетом ситуации с безопасностью, вместимости и обустройства укрытия", — подчеркнул он.

Особое внимание будет уделяться организации расписания. Родители должны заранее знать, как будет проходить обучение, чтобы иметь возможность планировать свой день. Для этого школы должны обеспечить гибкие расписания и понятные правила перехода между форматами занятий.

"Родители должны заранее знать, как будет проходить обучение, иметь возможность планировать свой день, поэтому расписания должны быть гибкими, а форматы обучения — предсказуемыми", — говорится в сообщении.

Если условия в школе не позволяют проводить все уроки в очном формате, приоритет будет отдаваться предметам математической, естественнонаучной, языково-литературной, гражданской и исторической образовательных областей. Остальные дисциплины при необходимости можно будет изучать дистанционно.

В то же время убежища в школах, работающих в очном формате, должны быть пригодны для длительного пребывания детей. Там должны быть учебные места, освещение, резервное электроснабжение, интернет и надлежащие санитарные условия.

Выполнение правительственного решения будет ежемесячно отслеживать Министерство образования и науки.

"Безопасность детей и педагогов остается безусловным приоритетом. Во время воздушной тревоги пребывание в укрытии обязательно", — подчеркнул Корецкий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что школы должны планировать формат занятий как минимум на неделю вперед и заблаговременно уведомлять о нем родителей. В условиях длительных и повторяющихся воздушных тревог график работы учебных заведений должен быть предсказуемым для родителей и педагогов.

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