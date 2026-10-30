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Школьник из горного села в Закарпатье претендует на звание лучшего химика мира: невероятная история. Фото

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
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Школьник из горного села в Закарпатье претендует на звание лучшего химика мира: невероятная история. Фото
Школьник из горного села в Закарпатье претендует на звание лучшего химика мира. Источник: Мирослав Белецкий / Telegram

Школьник Голятинского лицея Роман Козак из Межгорской общины (Закарпатье) поборется за звание лучшего химика мира. Участников ждут теоретический и практический туры, по итогам которых 31 октября определят победителя.

Юный вундеркинд уже заявил о себе на международном уровне, завоевав золотую медаль 58-й Международной химической олимпиады, которая проходила в Ташкенте, Узбекистан. Участие в Кубке победителей-2026 также примет Евгений Лебедько из Харьковской области, партнер Козака по сборной Украины на Международной химической олимпиаде-2026, сообщает Mukachevo.net.

Школьник из горного села в Закарпатье претендует на звание лучшего химика мира: невероятная история. Фото

Школьник из горного села в Закарпатье претендует на звание лучшего химика мира: невероятная история. Фото

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Благодаря победе на международной олимпиаде Козак получил возможность войти в состав национальной команды Украины. Перед участием в мировом соревновании юноша также представлял Украину на Балтийской химической олимпиаде, которая состоялась в Риге, столице Латвии. Там он соревновался почти с 30 участниками из Украины, Эстонии, Латвии и Литвы. По итогам теоретического и практического этапов школьник набрал наибольшее количество баллов и стал победителем.

Эти достижения стали важными этапами подготовки к главному международному испытанию года – 58-й Международной химической олимпиаде (IChO 2026).

По данным Департамента образования и науки Закарпатской ОВА, парень вошел в первую 40-ку среди примерно 400 сильнейших юных химиков из 95 стран мира.

Нынешняя олимпиада предусматривает два этапа. Теоретический тур проверит, насколько хорошо участники владеют химическими закономерностями, умеют анализировать условия сложных задач и применять знания для их решения. Практический – потребует умения работать с химическими процессами на практике, проводить исследования и получать обоснованные результаты.

Школьник также получил премию Президента Украины в размере 100 тысяч гривен за завоеванное золото на 58-й Международной химической олимпиаде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 15-летняя школьница из Киева установила рекорд в знании французского языка.

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