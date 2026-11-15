Шпилька или булавка? Как правильно сказать по-украински

В повседневной жизни мы часто используем небольшие металлические предметы, чтобы скрепить ткань, приколоть украшение или закрепить волосы. Одни называют их шпильками, другие – булавками.

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Оба слова можно услышать в украинской речи, однако между ними есть определенные различия. Как правильно называть этот предмет и какому слову лучше отдавать предпочтение, рассказывает OBOZ.UA.

На самом деле оба слова существуют в украинском языке и зафиксированы в словарях. Однако они отличаются особенностями употребления.

В Словаре украинского языка слово "булавка" означает небольшую иглу с головкой на тупом конце. Его приводят как синоним слова "шпилька".

В то же время в Большом толковом словаре современного украинского языка указано, что "булавка" является редко употребляемым словом. Поэтому в повседневной речи предпочтение стоит отдавать именно "шпильке".

Слово "булавка" не является выдуманным или отсутствующим в украинском языке, однако у слова "шпилька" сфера употребления шире.

Интересно и то, что названия имеют разное происхождение. "Булавка" родственно слову "булава", которым обозначали оружие или символ власти с утолщенным концом. В свою очередь, слово "шпилька" имеет иноязычное, вероятно немецкое происхождение.

В украинском языке это слово используют не только для обозначения предметов, которыми скрепляют ткань. Например, шпильками называют высокие тонкие каблуки женской обуви. Также так могут называть приспособления для фиксации волос в прическе.

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Кроме того, слово имеет переносное значение. Выражение "пустить шпильку" означает сделать кому-то колкое или язвительное замечание. Так говорят, когда человек пытается задеть собеседника словами.

Еще одно интересное значение связано с растениями. Шпилькой могут называть хвоинку – тонкий игловидный лист сосны, ели или другого хвойного дерева.

Кстати, история таких предметов уходит в древность. Еще в бронзовом веке люди пользовались металлическими и костяными приспособлениями для скрепления одежды. А современную английскую булавку с застежкой запатентовал американский изобретатель Уолтер Хант в 1849 году.

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Итак, "шпилька" и "булавка" – словарные украинские слова, однако у второго есть помета "редко". Поэтому, если речь идет об обычной игле с головкой для скрепления ткани, лучше выбирать слово "шпилька".

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