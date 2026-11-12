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Скандал с преподавательницей винницкого вуза, которую обвинили в буллинге студентов в соцсетях, получил неожиданный поворот: что решил суд

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
225
Скандал с преподавательницей винницкого вуза, которую обвинили в буллинге студентов в соцсетях, получил неожиданный поворот: что решил суд
Иллюстративное изображение. Преподавательницу винницкого вуза обвинили в буллинге студентов в соцсетях. Источник: Freepik

Винницкий национальный медицинский университет имени М. И. Пирогова должен выплатить преподавательнице вуза 383 736,30 грн среднего заработка за время вынужденного прогула. Учебное заведение проиграло судебное дело об увольнении педагога из-за конфликта со студентами и публикаций в Facebook, где она размещала видео и фото студентов с высказываниями "яростный коммунист и верный слуга", "комуняка", "не менее зашкваренный", молодца-одинаковы с лица".

Соответствующее постановление принял Верховный Суд, решение окончательное и не подлежит обжалованию. Преподавательница не согласилась с решением администрации вуза и в иске настаивала на незаконности увольнения, требовала восстановления на работе, компенсации за вынужденный прогул, а также установления факта дискриминации в трудовых отношениях.

Скандал с преподавательницей винницкого вуза, которую обвинили в буллинге студентов в соцсетях, получил неожиданный поворот: что решил суд

Винницкий вуз должен выплатить преподавательнице почти 400 тыс. грн. Источник: freepik.com

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Суд частично удовлетворил ее требования, установив, что университет не доказал наличия достаточных оснований для увольнения за аморальный проступок. Конфликт возник во время события, которое непосредственно не касалось выполнения преподавательницей ее должностных обязанностей, хотя суд не признал поведение доцентки безупречным.

Согласно решению суда, преподавательницу восстановили в должности доцента кафедры, а с университета постановили взыскать 383 736,30 грн среднего заработка за время вынужденного прогула – за период с 9 мая 2024 года по 4 июля 2025 года включительно. В то же время суд отказал в удовлетворении остальных исковых требований, в частности об установлении факта прямой дискриминации.

Присужденная компенсация не является штрафом для университета. Речь идет о среднем заработке, который работница должна была получить за период незаконного увольнения.

Почему возник конфликт

Судебный спор начался после событий, связанных с избранием представителей студенчества для участия в выборах ректора Винницкого национального медицинского университета. Преподаватель кафедры акушерства и гинекологии, работавшая в университете с 1997 года, утверждала, что осуществляла общественный контроль за прозрачностью избирательного процесса и освещала его ход как журналистка. По ее словам, администрация университета обвинила доцента в необоснованном вмешательстве в выборы студенческих представителей, нарушении педагогической этики и оскорблениях в адрес студентов и коллег.

После конфликта на ее личной странице в Facebook были опубликованы фотографии и видеоматериалы с участием студентов и резкими комментариями. В частности, в судебных материалах упоминаются выражения "комуняка", "не менее зашкваренный", "яростный коммунист" и так далее.

Скандал с преподавательницей винницкого вуза, которую обвинили в буллинге студентов в соцсетях, получил неожиданный поворот: что решил суд

Имеет ли право вуз уволить преподавателя за публикации в соцсетях

Руководство учреждения расценило такие публикации как унижение чести и достоинства студентов и поведение, имеющее признаки публичной травли. Университет издал приказ об увольнении преподавательницы за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы сотрудника, выполняющего воспитательные функции. Доцентка обратилась в суд, поскольку считала решение администрации неправомерным.

Позже педагог заявила, что ее повторно уволили из вуза. На этот раз – за прогул. Преподавательница отметила, что обжалует решение в суде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что студента во Львове обязали возместить академии 1 млн гривен.

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