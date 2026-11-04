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"Скатертью дорога": как перевести на украинский и какие есть удачные соответствия

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
594
"Скатертью дорога": как перевести на украинский и какие есть удачные соответствия
Как пожелать кому-то уйти и не возвращаться по-украински. Источник: Matthias Clamer

У вас только что закончился неприятный разговор, и вы хотите эффектно и не слишком деликатно попрощаться с собеседником так, чтобы он ушел и больше не возвращался. Как вы сделаете это на украинском языке?

Вам могла вспомниться фраза "скатертью дорога", но она русская. Найти ей удачные соответствия взялся филолог и телеведущий Виктор Дяченко.

Первым он вспомнил выражение "полотном дорога". "Это прямой, но исконно украинский аналог. Вместо русской скатерти мы ставим "полотно". Звучит аутентично и четко передает суть: иди себе с богом, никто тебя здесь не трогает.

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Ощущение облегчения от того, что неприятный человек вас покидает, Дяченко также посоветовал передавать такими фразами:

  • Баба з воза – коням легше;
  • З богом, Парасю;
  • Нехай щастить (разумеется, произнесенное саркастическим тоном).

Все эти фразы в соответствующем контексте имеют легкий пренебрежительный оттенок и позволяют эмоционально и с иронией отпустить человека на все четыре стороны, отмечает языковед.

Если же общение происходит в неформальном ключе, можно прибегнуть и к жаргонизмам:

  • здрисни;
  • дуй звідси;
  • ноги в руки і шуруй;
  • зроби так, щоб я тебе шукав.

Эти выражения звучат уже не так элегантно. И уместны далеко не в любой ситуации и не в каждом обществе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский выражение "по созвону".

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