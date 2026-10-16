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Сколькими океанами омывается Крым? Что не так в заявлении Трампа

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
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Сколькими океанами омывается Крым? Что не так в заявлении Трампа
Трамп заявил, что Крым омывается четырьмя океанами. Источник: Создано с помощью ИИ

Президент США Дональд Трамп изложил свою " географическую версию" в отношении полуострова Крым. По его словам, это участок суши, омываемый океаном с четырех сторон и имеющий размер Техаса (второго по площади и численности населения штата).

Такое мнение президент США высказал во время интервью News Max. Он увеличил Крым почти в 26 раз, а площадь штата, судя по его словам, превышает всю площадь Украины.

"Крым – это, безусловно, самая ценная часть Украины. Это четыре стороны океана. Он (Крым, – ред.) великолепен. Самый красивый кусочек земли. Я знаю, что такое хорошая земля", – сказал Трамп.

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Площадь Крыма составляет примерно 27 000 км², а Техаса – более 695 000 км².

"Если бы я отказался от этой земли, я бы попал на первые полосы всех газет на следующие 20 лет", – добавил он.

На самом деле Крым не омывается ни одним океаном напрямую – он омывается двумя морями: Черным (на западе и юге) и Азовским (на востоке и северо-востоке). Оба эти моря относятся к бассейну Атлантического океана, но сам Крымский полуостров выходит только к морям, а не к океану.

Сколькими океанами омывается Крым? Что не так в заявлении Трампа

Сколькими океанами омывается Крым. Источник: Скриншот

Как известно, Украина утратила контроль над основной территорией Крыма в результате его оккупации после 16 марта 2014 года, когда был незаконно проведен референдум, не признанный Генеральной Ассамблеей ООН.

По территории Крыма проходит государственная граница Украины протяженностью 821 км. В состав АР Крым не входит юго-запад полуострова, подведомственный Севастопольскому горсовету, который является органом общегосударственного подчинения, а также северная часть Арабатской стрелки, входящая в состав Херсонской области.

Площадь Крыма – 26 861 км². Протяженность: с запада на восток – 360 км (по другим данным – 325 км), с севера на юг – 180 км.

На западе и юге омывается водами Черного, на востоке – Азовского, которое входит в бассейн Атлантического океана. Полуостров примерно одинаково удален от экватора и Северного полюса. Его западный берег образован Тарханкутским полуостровом, восточный – Керченским. На севере Крым соединен 7-километровым Перекопским перешейком и 700-метровой косой Арабатская стрелка с соседней Херсонской областью, на юго-западе граничит с городом Севастополь, на востоке – с Краснодарским краем Российской Федерации.

Напомним, что Украина географически расположена в пределах трех часовых поясов, но официально в пределах одного государства можно устанавливать одинаковое время, если погрешность не является критической. Поэтому наша страна использует только один часовой пояс – известный как киевское время (UTC+2).

Хотя 85% территории страны находится во втором часовом поясе, небольшие части Закарпатья и восточных областей попадают в первый и третий часовые пояса соответственно. Поэтому, фактически, в Закарпатье солнце садится гораздо позже, чем в Луганской области.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему Коцюбинское называют географическим анклавом.

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