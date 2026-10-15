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"Сколько будет 0,75 + 0,75?" Coca-Cola помогла школьнице решить математический пример

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
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"Сколько будет 0,75 + 0,75?" Coca-Cola помогла школьнице решить математический пример
Если ребенок не может понять абстрактные числа, стоит дать ему более конкретный пример с чем-то знакомым. Источник: Unsplash

Детям сложно понять концепцию абстрактных чисел, но они легко ориентируются, если объяснить их на конкретных примерах. Об этом забавном и наглядном случае, который это доказывает, рассказала репетитор по математике Мария Захарчук.

Случай из своей практики она описала в Threads. Во время занятия преподавательница дала ученице задание посчитать 0,75 + 0,75, но ребенок не смог выполнить операцию с десятичными дробями. И тогда репетитор решила перейти к более конкретным примерам. "Я: "Представь: ты покупаешь в магазине две бутылки Coca-Cola по 0,75 л. Сколько литров Coca-Cola ты купила?" Она: "ОООООО! 1,5 ЛИТРА КОКА-КОЛЫ!" Coca-Cola правит миром…", – поделилась педагог.

''Сколько будет 0,75 + 0,75?'' Coca-Cola помогла школьнице решить математический пример

Репетитор по математике показала, как дети легко решают задачи, если заменить абстрактные цифры чем-то конкретным. Источник: Скриншот

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Этот пост развеселил пользователей соцсети. Они начали вспоминать, что помогло им освоить математику, и предлагали свои варианты наглядных примеров. Например, рассказали о мальчике, который не мог ничего посчитать, если не "перевести" все в евро. Теперь этот мальчик вырос и неплохо зарабатывает.

''Сколько будет 0,75 + 0,75?'' Coca-Cola помогла школьнице решить математический пример

В комментариях рассказали о мальчике, который мог считать только в евро. Источник: Скриншот

Также в комментариях было немало шуток о том, что счёт на алкогольных напитках был бы ещё эффективнее. Хотя некоторые сумели объяснить детям концепцию дробей на примере кусочков торта.

''Сколько будет 0,75 + 0,75?'' Coca-Cola помогла школьнице решить математический пример

Комментаторы шутили, что в алкогольных напитках считать было бы ещё проще. Источник: Скриншот

В целом комментаторы похвалили учительницу за то, что она смогла найти ассоциативный подход к ребенку. И выразили надежду, что теперь она стала любимой учительницей этой ученицы.

''Сколько будет 0,75 + 0,75?'' Coca-Cola помогла школьнице решить математический пример

Кто-то считал в литрах, а кто-то — в кусочках торта. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как пример с водой и бутылками помог объяснить коварную математическую задачу из НМТ

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