Сколько времени должно занимать выполнение домашнего задания, чтобы оно давало результат? Это подтвердило исследование PISA 2025

Выполнение домашних заданий продолжительностью до 2 часов в день связано с более высокими учебными результатами школьников, тогда как превышение этой нормы не гарантирует улучшения оценок. Такие выводы можно сделать на основе данных международного исследования PISA 2025 и национального мониторинга качества образования.

Видео дня

Именно к такому выводу пришла эксперт в области образования Ольга Стрелюк. Своими мыслями по этому поводу она поделилась в Facebook.

Что показало исследование PISA 2025

Международное исследование показывает нелинейную зависимость между временем, затрачиваемым на выполнение школьных заданий дома, и успеваемостью учащихся. Оказалось, что наилучшие результаты демонстрируют школьники, которые уделяют самостоятельной работе до 2 часов ежедневно, тогда как более длительные занятия сопровождаются более низкими оценками.

Впрочем, это не свидетельствует о вреде длительного самостоятельного обучения. Такие результаты можно объяснить тем, что слабее учащимся нередко просто требуется больше времени, чтобы разобраться с материалом.

В абсолютных цифрах исследование PISA 2025 показало, что в целом в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) школьники тратят на домашние задания в среднем 1,4 часа в день. Хотя от страны к стране этот показатель колеблется – от менее чем часа в Финляндии или Чехии до двух с половиной часов и более в Азербайджане или Монголии.

РЕКЛАМА

Что касается украинских школьников, они сидят за учебниками в среднем 1,9 часа ежедневно. То есть выполняют задания почти на полчаса дольше, чем их сверстники из стран ОЭСР.

Интересно, что более длительная работа дома имеет положительную связь с любознательностью, настойчивостью и умением детей ставить цели. Хотя треть опрошенных все равно призналась, что просто перестает выполнять задания, если они оказываются слишком объемными.

Данные мониторинга Государственной службы качества образования Украины

Главные истории дня

Национальное мониторинговое исследование 2025 года среди восьмиклассников показало схожие закономерности, но с собственными нюансами в зависимости от предмета. Наихудшие результаты уверенно продемонстрировали те дети, которые вообще игнорируют домашние задания.

А вот что касается украинского языка, школьники, которые тратили на задания более 2 часов, показали более низкие результаты по сравнению с теми, кто укладывался в 30 минут. В то же время с алгеброй тенденция оказалась противоположной – лучшие результаты продемонстрировали именно те ученики, которые занимались математикой более 2 часов.

РЕКЛАМА

Подводя итоги исследований, Ольга Стрелюк отмечает, что время, посвященное обучению вне школы, безусловно, имеет значение, однако чрезмерные или слишком объемные задания не обязательно приводят к лучшим результатам. По мнению эксперта, педагогам и родителям следует искать баланс между временем, нагрузкой и учебной целью. Исключением являются лишь ситуации, когда ученику самому интересно углубиться в тему или когда ему действительно требуется больше времени, чтобы разобраться с материалом.

РЕКЛАМА

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое время суток считается оптимальным для выполнения домашних заданий.

РЕКЛАМА