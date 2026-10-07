Какое минимальное количество детей должно быть в классе по закону: что нужно знать родителям

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Центральный железнодорожный вокзал Киева"Укрзализныця" отменяет два поезда из-за ухудшения ситуации с безопасностью: когда они перестанут курсироватьВраг перенес выполнение планов с сентября на октябрь: в ВСУ сообщили, существует ли опасность прорыва армии РФ к ЗапорожьюВраг перенес выполнение планов с сентября на октябрь: в ВСУ сообщили, существует ли опасность прорыва армии РФ к ЗапорожьюРоссия атаковала с помощью дрона торговый центр в Сумах: есть погибший и раненыеРоссия атаковала с помощью дрона торговый центр в Сумах: есть погибший и раненыеВооруженные люди в масках проникли с территории Беларуси в Латвию и повредили пограничную инфраструктуру: что происходитВооруженные люди в масках проникли с территории Беларуси в Латвию и повредили пограничную инфраструктуру: что происходитСтарую гривню можно продать почти за 40 тысячСтарую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета"Давайте не будем считать мои деньги!" Ольга Цыбульская – о молодом любовнике, шокирующих фото с концертов и препаратах для похудения"Давайте не будем считать мои деньги!" Ольга Цыбульская – о молодом любовнике, шокирующих фото с концертов и препаратах для похуденияБуквально возродилась из пепла: ученые обнаружили планету "Феникс"Буквально возродилась из пепла: ученые обнаружили планету "Феникс"Иллюстрация - нефтьМир почти исчерпал запасы нефти, и это усиливает давление на цены – ReutersПосольство США в Москве предупредило американцев об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию РоссииПосольство США в Москве предупредило американцев об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию РоссииЗвездный "гарем" Путина: как Шэрон Стоун проигнорировала диктатора, какая певица разделась под Кремлем и кого называют любовницами "бункерного деда"Звездный "гарем" Путина: как Шэрон Стоун проигнорировала диктатора, какая певица разделась под Кремлем и кого называют любовницами "бункерного деда"

Какое минимальное количество детей должно быть в классе по закону: что нужно знать родителям

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 12
Какое минимальное количество детей должно быть в классе по закону: что нужно знать родителям
Может ли считаться укомплектованным класс, в котором дети учатся дистанционно. Источник: Pexels

Минимальная наполняемость класса в украинских школах должна составлять не менее 5 учеников, а дети, обучающиеся по семейной форме обучения, считаются учениками учебного заведения, однако сами по себе не гарантируют функционирование полноценного класса. Об этом рассказала юрист, председатель общественной организации "Родители SOS" Елена Парфенова.

Такое разъяснение она дала для образовательного портала "Новая украинская школа" ( НУШ), отвечая на вопросы родителей и педагогов. В частности, Парфенова прокомментировала, может ли существовать класс, в котором четверо детей учатся онлайн, а еще двое находятся на семейной форме обучения. В частности, автора вопроса беспокоило, в каком законе прописано, что это полноценный класс и будет ли на него выделяться субвенция государством.

По словам юриста, согласно Закону Украины "О полном общем среднем образовании", класс не может существовать, если в нем обучается менее 5 человек. Если же в классе, например, только 4 ребенка учатся офлайн, а еще 2 находятся на семейной форме обучения за рубежом, это не образует автоматически обычный класс. В то же время для начальной школы в таких случаях законодательство предусматривает возможность создания объединенного класса-комплекта, минимальная наполняемость которого также составляет 5 учеников.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 791
У Тараса Шевченко могла быть совсем другая фамилия: репетитор по украинскому языку рассказала интересный факт
icon 791
У Тараса Шевченко могла быть совсем другая фамилия: репетитор по украинскому языку рассказала интересный факт
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 366
Учеников будут учить управлять дронами: с 2027 года во всех школах обновят курс "Защита Украины"
icon 366
Учеников будут учить управлять дронами: с 2027 года во всех школах обновят курс "Защита Украины"
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 333
Учительница раздала детям конфеты, чтобы объяснить главную идею книги "Убить пересмешника": кто и почему получил 12 баллов, а кому поставили двойку
icon 333
Учительница раздала детям конфеты, чтобы объяснить главную идею книги "Убить пересмешника": кто и почему получил 12 баллов, а кому поставили двойку

Юрист также объяснила нюансы государственного финансирования. Дети, пребывающие на семейной форме обучения (порядок которой утвержден приказом МОН № 160), учитываются в формуле образовательной субвенции как отдельная группа. Однако это не означает, что государство отдельно выделяет средства на полноценное содержание класса из нескольких человек. Расчеты производятся исходя из общего контингента учащихся и расчетных показателей.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года в соответствии с постановлением КМУ № 1077 для начальных классов вступает в силу предельная расчетная наполняемость в 24 ученика. Данный норматив используется именно для расчета субвенции, а не является минимальным порогом для открытия класса.

Родителям, у которых есть сомнения относительно формы работы класса их детей в учебном году, Алена Парфенова посоветовала обратиться в администрацию учебного заведения. Школа должна предоставить официальный приказ о формировании класса и объяснить нормативно-правовые основания его создания с учетом существующего соотношения форм обучения.

Ранее OBOZ.UA объяснял, к чему может привести для учителя сокращение уроков до 35 минут, как посоветовал действующий министр образования Андрей Бутенко.

Похожие темы
Образование в УкраинешколадетиУчеба в Украине и в миреНУШЕлена ПарфеноваЕлена Парфенова
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться