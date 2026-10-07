Какое минимальное количество детей должно быть в классе по закону: что нужно знать родителям

Минимальная наполняемость класса в украинских школах должна составлять не менее 5 учеников, а дети, обучающиеся по семейной форме обучения, считаются учениками учебного заведения, однако сами по себе не гарантируют функционирование полноценного класса. Об этом рассказала юрист, председатель общественной организации "Родители SOS" Елена Парфенова.

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Такое разъяснение она дала для образовательного портала "Новая украинская школа" ( НУШ), отвечая на вопросы родителей и педагогов. В частности, Парфенова прокомментировала, может ли существовать класс, в котором четверо детей учатся онлайн, а еще двое находятся на семейной форме обучения. В частности, автора вопроса беспокоило, в каком законе прописано, что это полноценный класс и будет ли на него выделяться субвенция государством.

По словам юриста, согласно Закону Украины "О полном общем среднем образовании", класс не может существовать, если в нем обучается менее 5 человек. Если же в классе, например, только 4 ребенка учатся офлайн, а еще 2 находятся на семейной форме обучения за рубежом, это не образует автоматически обычный класс. В то же время для начальной школы в таких случаях законодательство предусматривает возможность создания объединенного класса-комплекта, минимальная наполняемость которого также составляет 5 учеников.

Юрист также объяснила нюансы государственного финансирования. Дети, пребывающие на семейной форме обучения (порядок которой утвержден приказом МОН № 160), учитываются в формуле образовательной субвенции как отдельная группа. Однако это не означает, что государство отдельно выделяет средства на полноценное содержание класса из нескольких человек. Расчеты производятся исходя из общего контингента учащихся и расчетных показателей.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года в соответствии с постановлением КМУ № 1077 для начальных классов вступает в силу предельная расчетная наполняемость в 24 ученика. Данный норматив используется именно для расчета субвенции, а не является минимальным порогом для открытия класса.

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Родителям, у которых есть сомнения относительно формы работы класса их детей в учебном году, Алена Парфенова посоветовала обратиться в администрацию учебного заведения. Школа должна предоставить официальный приказ о формировании класса и объяснить нормативно-правовые основания его создания с учетом существующего соотношения форм обучения.

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