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Сколько стоит роза? Задача по математике заставила украинцев попотеть: не справился даже ИИ

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
icon 225
Сколько стоит роза? Задача по математике заставила украинцев попотеть: не справился даже ИИ
Репетитор попросил ИИ посчитать, сколько стоит роза, и тот ошибся
Источник: Pexels

На первый взгляд простая школьная задача о стоимости цветка вызвала бурные дискуссии в украинском сегменте социальных сетей. Задачу опубликовал репетитор по математике под ником @vlate_maths, который попытался задать ее искусственному интеллекту, но получил неправильный ответ.

Скриншот ответа ИИ педагог опубликовал на своей странице в Threads. "Фух, можно выдохнуть, ИИ нам не угрожает, пока что", – написал он. Однако нарвался на критику со стороны комментаторов.

Сколько стоит роза? Задача по математике заставила украинцев попотеть: не справился даже ИИ

Репетитор з математики спитав у ШІ, скільки коштує троянда і той не зміг правильно відповісти

Источник: Скриншот

Задача, которую @vlate_maths задал ИИ, звучит так: "Роза стоит 80 грн и еще половину от своей стоимости. Сколько стоит роза?". На этот вопрос чат-бот без колебаний ответил: "120 грн". И машина попала здесь в типичную логическую ловушку.

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Чтобы расставить все точки над "i", автор блога выложил подробный разбор задачи с помощью обычного школьного уравнения. Он объяснил, что полную стоимость розы нужно обозначить как x, а "половину от своей стоимости" – как 0,5x. Согласно условию, составляем уравнение x = 80 + 0,5x. Перенеся переменные в одну сторону и разделив 80 на 0,5, получаем x = 160. Следовательно, правильная цена цветка – 160 гривен. Для проверки достаточно подставить значения обратно в условие: 80 грн плюс половина от 160 грн (то есть еще 80 грн) в сумме дают те же 160 грн.

Сколько стоит роза? Задача по математике заставила украинцев попотеть: не справился даже ИИ

Пояснення розв'язку задачі

Источник: Скриншот

Впрочем, далеко не все пользователи согласились с тем, что ошибка в этой задаче свидетельствует о математической неграмотности. В комментариях разгорелась дискуссия о корректности самой формулировки. Авторы комментариев отметили, что фраза "Роза стоит 80 грн" подсознательно сбивает с толку и заставляет мозг вычислять 50% именно от 80 гривен, из-за чего и получается сумма в 120 гривен.

Сколько стоит роза? Задача по математике заставила украинцев попотеть: не справился даже ИИ

Пояснення розв'язку задачі

Источник: Скриншот

Сколько стоит роза? Задача по математике заставила украинцев попотеть: не справился даже ИИ

Формулювання умов задачі розкритикував і магіст системного аналізу

Источник: Скриншот

Часть комментаторов призвала авторов подобных заданий согласовывать тексты с филологами, чтобы избежать двусмысленности. К обсуждению присоединился даже магистр системного анализа и программист с 12-летним стажем, который признался, что и сам сначала подумал о 120 гривнах. По его мнению, критиковать ИИ в этой ситуации не стоит, ведь постановка задачи не является полностью детерминированной и оставляет пространство для различных трактований. Другие же авторы комментариев назвали подобные каверзы подменой условий и манипуляцией, подчеркнув, что выдавать неоднозначно сформулированную задачу за абсолютно понятную – это моветон.

Сколько стоит роза? Задача по математике заставила украинцев попотеть: не справился даже ИИ

Формулювання умов задачі розкритикував і магіст системного аналізу

Источник: Скриншот

Сколько стоит роза? Задача по математике заставила украинцев попотеть: не справился даже ИИ

Коментатори кпинили з того, як сформульовані умови

Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как задача о длине удава довела отца второклассника до истерики.

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